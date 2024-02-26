Тысячи одесситов остались в понедельник без света — адреса

Энергетик ДТЭК работает на электросети. Фото: УНИАН

Одесситы остались без света сегодня, 26 февраля. Энергетики ДТЭК уже проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

Черняховского, 1 — 4;

Магистральная, 76 —112;

Огородная, 101;

Чуматька, 4 — 103;

Пер. 1-й Лазурный, 1 — 7;

Пер. 2-й Лазурный, 2 — 9;

Пер. 3-й Лазурный, 1 — 14;

Пер. 4-й Лазурный, 1 — 6;

Пер. 5-й Лазурный, 1 — 6;

Пер. 6-й Лазурный, 3 — 7;

Пер. Проточная, 13,15;

П. Лещенко, 70 — 93;

Аркаса, 47 — 126;

Бородинская, 48 — 131;

Патриотическая, 45 —120;

Фонтанская дор., 25г;

Балковская, 31;

Самолетная, 15 — 51;

М. Заднепровского, 29 — 60;

О. Блока, 1 — 63;

Разина, 1— 64;

Путевая, 1 — 49;

2-я Станционная, 15;

Дальницкое, 1 — 33;

Путеводительная (Проселочная), 1 — 39;

Персиковая, 1 — 34;

Транспортная, 1 — 19;

Шефская, 1 — 55;

Марата, 1 — 52;

Днестровская, 20 — 28;

Кустанайская, 7 — 54;

Сенная, 2 — 27.

Северный РЭС:

Добровольского, 85 — 93;

Заболотного, 12;

Пров. Л. Гинзбург, 5 — 43;

Пров. Оранжерейный, 18 — 43;

Хуторская, 15 — 105;

Котляревского, 1 — 23;

Ак. Панкратовой, 1 — 61;

Ховкина, 1 — 51;

Пров. Цементный, 1—17;

Круговая, 1 — 58;

Степная, 1 — 31;

Геологическая, 9 — 23;

Пер. Хуторской, 1 — 29;

Пер. Шебелинский, 13 — 27;

Пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

Ак. Королева, 74 — 82;

Пров. Загородний, 9;

Пров. Кошевого, 5в;

Симоненко, 1 — 62;

Пров. Свободы, 32 — 98;

Зеленый мыс, общество садоводов, 133;

Чуковского Корния, 5/63;

Мускатная (З. Космодемьянской), 4а;

Фонтанская дор., 54 —165;

Дачно, 3 — 10;

Пров. 1-й Дачный, 4 — 12;

Пров. Ипподромный, 10;

Ак. Глушко, 5 — 12;

Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.