Тисячі одеситів залишилися в понеділок без світла — адреси

Енергетик ДТЕК працює на електромережі. Фото: УНІАН

Одесити залишились без світла сьогодні, 26 лютого. Енергетики ДТЕК уже проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Черняховського, 1 — 4;

Магістральна, 76 — 112;

Огородна, 101;

Чумацька, 4 — 103;

Пров. 1-й Лазурний, 1 — 7;

Пров. 2-й Лазурний, 2 — 9;

Пров. 3-й Лазурний, 1 — 14;

Пров. 4-й Лазурний, 1 — 6;

Пров. 5-й Лазурний, 1 — 6;

Пров. 6-й Лазурний, 3 — 7;

Пров. Проточний, 13,15;

П. Лещенка, 70 — 93;

Аркаса, 47 — 126;

Бородінська, 48-131;

Патріотична, 45-120;

Фонтанська дор., 25г;

Балківська, 31;

Літакова, 15 — 51;

М. Задніпровського, 29 — 60;

О. Блока, 1 — 63;

Разіна, 1— 64;

Путьова, 1 — 49;

2-а Станційна, 15;

Дальницьке, 1 — 33;

Путівна (Просьолочна), 1 — 39;

Персикова, 1 — 34;

Транспортна, 1 — 19;

Шефська, 1 — 55;

Марата, 1 — 52;

Дністровська, 20 — 28;

Кустанайська, 7 — 54;

Сінна, 2 — 27.

Північний РЕМ:

Добровольського, 85 — 93;

Заболотного, 12;

Пров. Л. Гінзбург, 5 — 43;

Пров. Оранжерейний, 18 — 43;

Хуторська, 15 — 105;

Котляревського, 1 — 23;

Ак. Панкратової, 1 — 61;

Хавкіна, 1 — 51;

Пров. Цементний, 1-17;

Кругова, 1 — 58;

Степова, 1 — 31;

Геологічна, 9 — 23;

Пров. Хуторський, 1 — 29;

Пров. Шебелинський, 13 — 27;

Пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Ак. Корольова, 74 — 82;

Пров. Загородній, 9;

Пров. Кошового, 5в;

Симоненка, 1 — 62;

Пров. Свободи, 32 — 98;

Зелений мис, товариство садівників, 133;

Чуковського Корнія, 5/63;

Мускатна (З. Космодем’янської), 4а;

Фонтанська дор., 54 — 165;

Дачна, 3 — 10;

Пров. 1-й Дачний, 4 — 12;

Пров. Іподромний, 10;

Ак. Глушко, 5 — 12;

Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.