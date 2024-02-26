Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі одеситів залишилися в понеділок без світла — адреси arrow

Тисячі одеситів залишилися в понеділок без світла — адреси

26 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів залишилися в понеділок без світла — адреси
Енергетик ДТЕК працює на електромережі. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесити залишились без світла сьогодні, 26 лютого. Енергетики ДТЕК уже проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Черняховського, 1 — 4;
  • Магістральна, 76 — 112;
  • Огородна, 101;
  • Чумацька, 4 — 103;
  • Пров. 1-й Лазурний, 1 — 7;
  • Пров. 2-й Лазурний, 2 — 9;
  • Пров. 3-й Лазурний, 1 — 14;
  • Пров. 4-й Лазурний, 1 — 6;
  • Пров. 5-й Лазурний, 1 — 6;
  • Пров. 6-й Лазурний, 3 — 7;
  • Пров. Проточний, 13,15;
  • П. Лещенка, 70 — 93;
  • Аркаса, 47 — 126;
  • Бородінська, 48-131;
  • Патріотична, 45-120;
  • Фонтанська дор., 25г;
  • Балківська, 31;
  • Літакова, 15 — 51;
  • М. Задніпровського, 29 — 60;
  • О. Блока, 1 — 63;
  • Разіна, 1— 64;
  • Путьова, 1 — 49;
  • 2-а Станційна, 15;
  • Дальницьке, 1 — 33;
  • Путівна (Просьолочна), 1 — 39;
  • Персикова, 1 — 34;
  • Транспортна, 1 — 19;
  • Шефська, 1 — 55;
  • Марата, 1 — 52;
  • Дністровська, 20 — 28;
  • Кустанайська, 7 — 54;
  • Сінна, 2 — 27.

Північний РЕМ:

  • Добровольського, 85 — 93;
  • Заболотного, 12;
  • Пров. Л. Гінзбург, 5 — 43;
  • Пров. Оранжерейний, 18 — 43;
  • Хуторська, 15 — 105;
  • Котляревського, 1 — 23;
  • Ак. Панкратової, 1 — 61;
  • Хавкіна, 1 — 51;
  • Пров. Цементний, 1-17;
  • Кругова, 1 — 58;
  • Степова, 1 — 31;
  • Геологічна, 9 — 23;
  • Пров. Хуторський, 1 — 29;
  • Пров. Шебелинський, 13 — 27;
  • Пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

  • Ак. Корольова, 74 — 82;
  • Пров. Загородній, 9;
  • Пров. Кошового, 5в;
  • Симоненка, 1 — 62;
  • Пров. Свободи, 32 — 98;
  • Зелений мис, товариство садівників, 133;
  • Чуковського Корнія, 5/63;
  • Мускатна (З. Космодем’янської), 4а;
  • Фонтанська дор., 54 — 165;
  • Дачна, 3 — 10;
  • Пров. 1-й Дачний, 4 — 12;
  • Пров. Іподромний, 10;
  • Ак. Глушко, 5 — 12;
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

комунальні послуги
Одеса
Новини Одеси
свічка
ДТЕК
будинок
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі