Тисячі одеситів залишилися в понеділок без світла — адреси
Одесити залишились без світла сьогодні, 26 лютого. Енергетики ДТЕК уже проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Черняховського, 1 — 4;
- Магістральна, 76 — 112;
- Огородна, 101;
- Чумацька, 4 — 103;
- Пров. 1-й Лазурний, 1 — 7;
- Пров. 2-й Лазурний, 2 — 9;
- Пров. 3-й Лазурний, 1 — 14;
- Пров. 4-й Лазурний, 1 — 6;
- Пров. 5-й Лазурний, 1 — 6;
- Пров. 6-й Лазурний, 3 — 7;
- Пров. Проточний, 13,15;
- П. Лещенка, 70 — 93;
- Аркаса, 47 — 126;
- Бородінська, 48-131;
- Патріотична, 45-120;
- Фонтанська дор., 25г;
- Балківська, 31;
- Літакова, 15 — 51;
- М. Задніпровського, 29 — 60;
- О. Блока, 1 — 63;
- Разіна, 1— 64;
- Путьова, 1 — 49;
- 2-а Станційна, 15;
- Дальницьке, 1 — 33;
- Путівна (Просьолочна), 1 — 39;
- Персикова, 1 — 34;
- Транспортна, 1 — 19;
- Шефська, 1 — 55;
- Марата, 1 — 52;
- Дністровська, 20 — 28;
- Кустанайська, 7 — 54;
- Сінна, 2 — 27.
Північний РЕМ:
- Добровольського, 85 — 93;
- Заболотного, 12;
- Пров. Л. Гінзбург, 5 — 43;
- Пров. Оранжерейний, 18 — 43;
- Хуторська, 15 — 105;
- Котляревського, 1 — 23;
- Ак. Панкратової, 1 — 61;
- Хавкіна, 1 — 51;
- Пров. Цементний, 1-17;
- Кругова, 1 — 58;
- Степова, 1 — 31;
- Геологічна, 9 — 23;
- Пров. Хуторський, 1 — 29;
- Пров. Шебелинський, 13 — 27;
- Пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Ак. Корольова, 74 — 82;
- Пров. Загородній, 9;
- Пров. Кошового, 5в;
- Симоненка, 1 — 62;
- Пров. Свободи, 32 — 98;
- Зелений мис, товариство садівників, 133;
- Чуковського Корнія, 5/63;
- Мускатна (З. Космодем’янської), 4а;
- Фонтанська дор., 54 — 165;
- Дачна, 3 — 10;
- Пров. 1-й Дачний, 4 — 12;
- Пров. Іподромний, 10;
- Ак. Глушко, 5 — 12;
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
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