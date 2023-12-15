Тысячи одесситов остались без воды — в городе массовые отключения

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 15 декабря, значительная часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение планируют вернуть к 15:00, однако время восстановления может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

ул. Академическая – все дома;

ул. Тенистая — все дома;

ул. Посмитного — все дома;

ул. Педагогическая — все дома;

пер. Гвоздичный — все дома;

пер. Светлый — все дома;

ул. Фонтанская дорога — все дома;

ул. Черняховского — все дома;

пер. Клубничный — все дома;

ул. Генуэзская — все дома;

пер. Экономический — все дома;

пер. Виноградный — все дома;

ул. Нищинского — все дома;

ул. Мечникова — все дома;

ул. Дюковская — все дома;

ул. Пишоновская — все дома;

ул. Мусина – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.