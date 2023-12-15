Тысячи одесситов остались без воды — в городе массовые отключения
Сегодня, 15 декабря, значительная часть жителей Одесской области осталась без воды. Водоснабжение планируют вернуть к 15:00, однако время восстановления может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Академическая – все дома;
- ул. Тенистая — все дома;
- ул. Посмитного — все дома;
- ул. Педагогическая — все дома;
- пер. Гвоздичный — все дома;
- пер. Светлый — все дома;
- ул. Фонтанская дорога — все дома;
- ул. Черняховского — все дома;
- пер. Клубничный — все дома;
- ул. Генуэзская — все дома;
- пер. Экономический — все дома;
- пер. Виноградный — все дома;
- ул. Нищинского — все дома;
- ул. Мечникова — все дома;
- ул. Дюковская — все дома;
- ул. Пишоновская — все дома;
- ул. Мусина – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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