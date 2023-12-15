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Тисячі одеситів залишися без води — у місті масові відключення

15 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишися без води — у місті масові відключення
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 грудня, значна частина мешканців Одеської області залишилася без води. Водопостачання планують повернути до 15:00, проте час відновлення може змінюватися.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Академічна — усі будинки; 
  • вул. Тіниста — усі будинки; 
  • вул. Посмітного — усі будинки;
  • вул. Педагогічна — усі будинки; 
  • пров. Гвоздичний — усі будинки; 
  • пров. Світлий — усі будинки; 
  • вул. Фонтанська дорога — усі будинки; 
  • вул. Черняховського — усі будинки; 
  • пров. Полуничний — усі будинки; 
  • вул. Генуезька — усі будинки; 
  • пров. Економічний — усі будинки; 
  • пров. Виноградний — усі будинки;
  • вул. Ніщинського — усі будинки; 
  • вул. Мечникова — усі будинки; 
  • вул. Дюківська — усі будинки; 
  • вул. Пішонівська — усі будинки; 
  • вул. Мусіна — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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