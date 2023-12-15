Тисячі одеситів залишися без води — у місті масові відключення
Сьогодні, 15 грудня, значна частина мешканців Одеської області залишилася без води. Водопостачання планують повернути до 15:00, проте час відновлення може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Академічна — усі будинки;
- вул. Тіниста — усі будинки;
- вул. Посмітного — усі будинки;
- вул. Педагогічна — усі будинки;
- пров. Гвоздичний — усі будинки;
- пров. Світлий — усі будинки;
- вул. Фонтанська дорога — усі будинки;
- вул. Черняховського — усі будинки;
- пров. Полуничний — усі будинки;
- вул. Генуезька — усі будинки;
- пров. Економічний — усі будинки;
- пров. Виноградний — усі будинки;
- вул. Ніщинського — усі будинки;
- вул. Мечникова — усі будинки;
- вул. Дюківська — усі будинки;
- вул. Пішонівська — усі будинки;
- вул. Мусіна — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
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