Кто из одесситов без света 17 октября

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В четверг, 17 октября, из-за ремонтных работ тысячи квартир одесситов остались без света. Электроэнергию обещают вернуть к вечеру. Впрочем, время может изменяться в зависимости от сложности работ.

Об этом сообщили в "ДТЭК. Одесских электросетях".

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Уведомление об отключении. Фото: скриншот

"Сегодня, 17 октября, к 19:00 частично обесточен Киевский район города Одессы и частично Одесский район области. Это нужно для проведения плановых ремонтов и профилактических работ на оборудовании предприятия "Инфоксводоканала", — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что снабдили светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, там, где это технически возможно сделать.

Как узнать об отключении по вашему адресу

написать личное сообщение на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

ввести свой адрес в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, нардеп объяснил, на сколько вырастет цена на электроэнергию для общин и предприятий.

Также стало известно, сколько процентов тепловой генерации у Украины.