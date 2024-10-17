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Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть електрику

17 жовтня 2024 13:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів без світла 17 жовтня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 17 жовтня, через ремонтні роботи тисячі квартир одеситів залишилися без світла. Електроенергію обіцяють повернути до вечора. Втім, час може змінюватися залежно від складності робіт.

Про це повідомили у "ДТЕК. Одеських електромережах".

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

"Сьогодні, 17 жовтня, до 19:00 частково знеструмлено Київський район міста Одеси та частково Одеський район області. Це потрібно для проведення планових ремонтів та профілактичних робіт на обладнанні підприємства "Інфоксводоканалу", — йдеться у повідомленні. 

Енергетики наголосили, що забезпечили світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.

Як дізнатися про відключення за вашою адресою

  • написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нардеп пояснив, на скільки зросте ціна на електроенергію для громад і підприємств. 

Також стало відомо, скільки відсотків теплової генерації має Україна.

відключення світла світло Одеса електроенергія Новини Одеси

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