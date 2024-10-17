Хто з одеситів без світла 17 жовтня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У четвер, 17 жовтня, через ремонтні роботи тисячі квартир одеситів залишилися без світла. Електроенергію обіцяють повернути до вечора. Втім, час може змінюватися залежно від складності робіт.

Про це повідомили у "ДТЕК. Одеських електромережах".

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

"Сьогодні, 17 жовтня, до 19:00 частково знеструмлено Київський район міста Одеси та частково Одеський район області. Це потрібно для проведення планових ремонтів та профілактичних робіт на обладнанні підприємства "Інфоксводоканалу", — йдеться у повідомленні.

Енергетики наголосили, що забезпечили світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.

Як дізнатися про відключення за вашою адресою

написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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