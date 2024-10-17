Хто з одеситів без світла 17 жовтня

Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть електрику
У четвер, 17 жовтня, через ремонтні роботи тисячі квартир одеситів залишилися без світла. Електроенергію обіцяють повернути до вечора. Втім, час може змінюватися залежно від складності робіт.
Про це повідомили у "ДТЕК. Одеських електромережах".
"Сьогодні, 17 жовтня, до 19:00 частково знеструмлено Київський район міста Одеси та частково Одеський район області. Це потрібно для проведення планових ремонтів та профілактичних робіт на обладнанні підприємства "Інфоксводоканалу", — йдеться у повідомленні.
Енергетики наголосили, що забезпечили світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, там, де це технічно можливо зробити.
Як дізнатися про відключення за вашою адресою
- написати приватне повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- ввести свою адресу у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувати до колл-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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