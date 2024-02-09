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Тысячи жителей Одессы остались до вечера без воды

9 февраля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи жителей Одессы остались до вечера без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Сумская, 28, 36, 51;
  • ул. Академика Заболотного, 66, 66/1, 66/2;
  • ул. Академика Сахарова, 22;
  • пер. Газовый – все дома;
  • ул. Одария – все дома;
  • ул. Дача Ковалевского, 83, 85, 85/5;
  • пер. Маячный, 2-8.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" просит прощения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине гражданам, имеющим задолженность за жилищно- коммунальные услуги, грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Тем не менее некоторым украинцам спишут долги за воду.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
авария
Одесская область
водоснабжение
вода
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