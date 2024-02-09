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Тисячі жителів Одеси залишилися до вечора без води

9 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі жителів Одеси залишилися до вечора без води
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Сумська, 28, 36, 51;
  • вул. Академіка Заболотного, 66, 66/1, 66/2;
  • вул. Академіка Сахарова, 22;
  • пров. Газовий — усі будинки;
  • вул. Одарія — усі будинки;
  • вул. Дача Ковалевського, 83, 85, 85/5;
  • пров. Маячний, 2-8.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року.  Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

комунальні послуги
Одеса
ремонт
аварія
Одеська область
водопостачання
вода
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