Тысячи жителей центра Одессы останутся без света до вечера — кому следует зарядить телефоны

В Одессе тысячи жителей остались без света сегодня. Фото: Freepik

Сегодня, 30 мая, большая часть одесситов осталась без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают полностью вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Также в Укрэнерго отметили, что отключения не планируются, однако могут быть введены в случае увеличения нагрузки на энергосистему страны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Василия Стуса – все дома;

Вороного Николая – все дома;

Дальницкая, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;

Литовская – все дома;

Мельницкая – все дома;

Владислава Домбровского (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б;

Эвлии Челеби (Онежская), 36-54;

Радужная – все дома;

Татьяны Тесс – все дома;

Цветочная – все дома;

Клименко, 25, 33в;

Граница — все дома;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Николая Лысенко (Корнюшина) – все дома;

Косяченко Алексея – все дома;

Йозефа Прибика (Минская) – все дома;

Новикова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4;

Овидиопольская дорога, 2, 3, 4, 6;

Платанова – все дома;

Малишевского (Гастелло) – все дома;

Святослава Рихтера – все дома;

Сельская – все дома;

Старицкого – все дома;

Строганова – все дома;

Туристская – все дома;

Овидиопольская дорога – все дома;

Ивановский переезд, 10, 10/корп.1;

пер. 1-й, 2-й, Сиреневый – все дома;

проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

пер. Благовидовой, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Кострова - все дома;

Маршала Говорова, 2;

пер. Лунный – все дома;

Сегедская – все дома;

Армейская, 7, 9, 11а;

пер. Экономический, 2;

Фонтанская дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К;

пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29.

Северный РЭС:

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская – все дома;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта) – все дома;

Жевахова – все дома;

Карышковского – все дома;

Локомотивная – все дома;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский – все дома;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский – все дома;

Савранский переулок (пер. Большевистский) – все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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