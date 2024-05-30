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Тисячі жителів центру Одеси залишаться без світла до вечора — кому слід зарядити телефони

30 травня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі жителів центру Одеси залишаться без світла до вечора — кому слід зарядити телефони
В Одесі тисячі жителів залишились без світла сьогодні. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 30 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

  • Василя Стуса — усі будинки;  
  • Вороного Миколи — усі будинки;  
  • Дальницька, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;  
  • Литовська — усі будинки;  
  • Мельницька — усі будинки;  
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б;
  • Евлії Челебі (Онезька), 36—54;  
  • Райдужна — усі будинки;  
  • Тетяни Тесс — усі будинки;  
  • Квіткова — усі будинки;  
  • Клименко, 25, 33в;  
  • Кордонна — усі будинки;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки; 
  • Косяченко Олексія — усі будинки;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки; 
  • Новікова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4;  
  • Овідіопольська дорога, 2, 3, 4, 6;  
  • Платанова — усі будинки;  
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки; 
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;  
  • Сільська — усі будинки;  
  • Старицького — усі будинки;  
  • Строганова — усі будинки;  
  • Туристська — усі будинки;  
  • Овідіопольська дорога — усі будинки;
  • Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1;  
  • пров. 1-й, 2-й, Бузковий — усі будинки;  
  • проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;  
  • пров. Благовидової, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • пров. Кострова — усі будинки;  
  • Маршала Говорова, 2;  
  • пров. Місячний — усі будинки;  
  • Сегедська — усі будинки;  
  • Армійська, 7, 9, 11а;  
  • пров. Економічний, 2;  
  • Фонтанська дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К;  
  • пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29. 

Північний РЕМ:

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська — усі будинки;  
  • Балтська дорога, 28;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;  
  • Жевахова — усі будинки;  
  • Каришковського — усі будинки;  
  • Локомотивна — усі будинки;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський — усі будинки;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський — усі будинки;  
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький) — усі будинки.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

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