Тисячі жителів центру Одеси залишаться без світла до вечора — кому слід зарядити телефони

В Одесі тисячі жителів залишились без світла сьогодні. Фото: Freepik

Сьогодні, 30 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Василя Стуса — усі будинки;

Вороного Миколи — усі будинки;

Дальницька, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;

Литовська — усі будинки;

Мельницька — усі будинки;

Владислава Домбровського (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б;

Евлії Челебі (Онезька), 36—54;

Райдужна — усі будинки;

Тетяни Тесс — усі будинки;

Квіткова — усі будинки;

Клименко, 25, 33в;

Кордонна — усі будинки;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;

Косяченко Олексія — усі будинки;

Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Новікова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4;

Овідіопольська дорога, 2, 3, 4, 6;

Платанова — усі будинки;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Старицького — усі будинки;

Строганова — усі будинки;

Туристська — усі будинки;

Овідіопольська дорога — усі будинки;

Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1;

пров. 1-й, 2-й, Бузковий — усі будинки;

проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

пров. Благовидової, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кострова — усі будинки;

Маршала Говорова, 2;

пров. Місячний — усі будинки;

Сегедська — усі будинки;

Армійська, 7, 9, 11а;

пров. Економічний, 2;

Фонтанська дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К;

пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29.

Північний РЕМ:

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська — усі будинки;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;

Жевахова — усі будинки;

Каришковського — усі будинки;

Локомотивна — усі будинки;

Ринкова, 7;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський — усі будинки;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський — усі будинки;

Савранський провулок (пров. Більшовицький) — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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