Тисячі жителів центру Одеси залишаться без світла до вечора — кому слід зарядити телефони
Сьогодні, 30 травня, велика частина одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повністю повернути електропостачання у будинки містян до 19:00, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Також в Укренерго зазначили, що відключення наразі не плануються, однак можуть бути введені у разі збільшення навантаження на енергосистему країни.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ:
- Василя Стуса — усі будинки;
- Вороного Миколи — усі будинки;
- Дальницька, 53, 53/корп.1, 53/корп.5;
- Литовська — усі будинки;
- Мельницька — усі будинки;
- Владислава Домбровського (Желябова), 7а, 9, 11, 11а, 11б;
- Евлії Челебі (Онезька), 36—54;
- Райдужна — усі будинки;
- Тетяни Тесс — усі будинки;
- Квіткова — усі будинки;
- Клименко, 25, 33в;
- Кордонна — усі будинки;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;
- Косяченко Олексія — усі будинки;
- Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;
- Новікова, 2а, 2а/корп.3, 2а/корп.4;
- Овідіопольська дорога, 2, 3, 4, 6;
- Платанова — усі будинки;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Старицького — усі будинки;
- Строганова — усі будинки;
- Туристська — усі будинки;
- Овідіопольська дорога — усі будинки;
- Іванівський переїзд, 10, 10/корп.1;
- пров. 1-й, 2-й, Бузковий — усі будинки;
- проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;
- пров. Благовидової, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кострова — усі будинки;
- Маршала Говорова, 2;
- пров. Місячний — усі будинки;
- Сегедська — усі будинки;
- Армійська, 7, 9, 11а;
- пров. Економічний, 2;
- Фонтанська дорога, 39, 41, 53, 55а, 57а, 55/корп.1, 55а/корп.1, 55в, 55в/корп.1, 55г, 55д, 55ж, 55К;
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29.
Північний РЕМ:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська — усі будинки;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня) — усі будинки;
- Жевахова — усі будинки;
- Каришковського — усі будинки;
- Локомотивна — усі будинки;
- Ринкова, 7;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський — усі будинки;
- Савранський провулок (пров. Більшовицький) — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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