Неделя иммунизации: в Одесской области стартовала вакцинальная кампания

Желающие уже могут вакцинироваться. Фото: Департамент здравоохранения Одесской ОВА

С 24 апреля в Одесской области стартовала Всемирная неделя иммунизации. Она продлится до 30 апреля включительно.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОГА.

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В первый день иммунизации провакцинировано 22 пациента, из которых 12 против COVID-19. Кроме медицинских заведений, прививки можно получить и в вакцинальном автобусе.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины передали в ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" 4 автобуса Ankai для проведения вакцинальной кампании против COVID-19 и рутинной иммунизации во время войны.

Автобусы будут курсировать в Подольском, Раздельнянском, Измаильском районах и в г. Черноморске, охватывая жителей Одесского района.

Напомним, за 2022 год Одесчине удалось достичь общего рейтингового показателя прививок в 80%, что всего на 2% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, процент вакцинированных только против полиомиелита несколько снизился.