Тиждень імунізації: на Одещині стартувала вакцинальна кампанія

Охочі вже можуть вакцинуватися. Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА

З 24 квітня на Одещині стартував Всесвітній тиждень імунізації. Він триватиме до 30 квітня включно.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

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У перший день імунізації провакциновано 22 пацієнти, з яких 12 — проти COVID-19. Окрім медичних закладів, щеплення можна отримати й у вакцинальному автобусі.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я України передали до ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" 4 автобуси Ankai для проведення вакцинальної кампанії проти COVID-19 та рутинної імунізації під час війни.

Автобуси курсуватимуть в Подільському, Роздільнянському, Ізмаїльському районах та у м. Чорноморськ, охоплюючи мешканців Одеського району.

Нагадаємо, за 2022-й рік Одещині вдалося досягти загального рейтингового показника щеплень у 80%, що лише на 2% менше, ніж у 2021 році. Втім, відсоток вакцинованих лише проти поліомієліту дещо знизився.