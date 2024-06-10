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Неделя начнется с дождя — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

10 июня 2024 05:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе на сегодня, 10 июня: чего ожидать
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 10 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +29 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе 10 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременные дожди.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +25...+28 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер южный, 6-14 м/с.
Погода в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одессе на 10 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области 10 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Неделя начнется с дождя - синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области на 10 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 10 июня

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21°С, днем +27...+32°С.

Погода в Украине на 10 июня.
Подробный прогноз погоды в Украине на 10 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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