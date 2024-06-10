Погода в Одессе на сегодня, 10 июня: чего ожидать

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 10 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +29 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе 10 июня

Облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди.

Температура ночью +20...+22 °C, днем +25...+28 °C.

Температура морской воды +19...+20 °C.

Ветер южный, 6-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 10 июня. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области 10 июня

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области на 10 июня. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 10 июня

В западных, восточных, днем и Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях будут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, а в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21°С, днем +27...+32°С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 10 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.