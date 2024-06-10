Погода в Одесі на сьогодні, 10 червня: чого очікувати

Тиждень почнеться з дощу — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 10 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +29 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 10 червня
- Мінлива хмарність.
- Короткочасні дощі.
- Температура вночі +20...+22 °C, вдень +25...+28 °C.
- Температура морської води +19...+20 °C.
- Вітер південний, 6-14 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області 10 червня
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 10 червня
У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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