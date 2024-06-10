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Тиждень почнеться з дощу — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

10 червня 2024 05:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі на сьогодні, 10 червня: чого очікувати
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 10 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та, попри це, температура повітря вдень підійметься до +29 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі 10 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасні дощі.
  • Температура вночі +20...+22 °C, вдень +25...+28 °C.
  • Температура морської води +19...+20 °C.
  • Вітер південний, 6-14 м/с.
Погода в Одесі на сьогодні
Детальний прогноз погоди в Одесі на 10 червня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 10 червня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Тиждень почнеться з дощу — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області на 10 червня. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 10 червня

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, а у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

Погода в україні на 10 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 10 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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