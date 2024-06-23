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Неделя в Одессе начнется с грозы — прогноз погоды на понедельник от синоптиков

23 июня 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Дождь и солнце - погода в Одессе на завтра, 24 июня
На улице идет дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 24 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +30 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 24 июня

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода. Температура составляет +20 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составляет +30 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Вечер: к вечеру в городе пойдет дождь. Температура воздуха составит +29 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч 48 мин.
Восход — 05:05.
Закат — 20:54.

Погода в Одессе
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 24 июня

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области на завтра
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 24 июня

В понедельник, 24 июня, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +34 °C.

Неделя в Одессе начнется с грозы - прогноз погоды на понедельник от синоптиков - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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