Дощ та сонце - погода в Одесі на завтра, 24 червня

Надворі падає дощ. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 24 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +30 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 24 червня

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода. Температура становитиме +20 °C. Вітер південний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +30 °C. Вітер південний, 12 м/с.

Вечір: на вечір в місті піде дощ. Температура повітря буде +29 °C. Вітер південний, 12 м/с.

Тривалість дня: 15 год. 48 хв.

Схід — 05:05.

Захід — 20:54.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 24 червня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 24 червня

У понеділок, 24 червня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31°C, в Криму до +34 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.