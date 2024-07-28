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Неделя в Одессе начнется со шторма — прогноз погоды на понедельник от синоптиков

28 июля 2024 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 29 июля.
Молодые люди идут под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе завтра, 29 июля, будет ветреной, но теплой. Днем и ночью возможны дожди и гроза. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +31 °C. В Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 29 июля

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +24 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +24 °C. Ветер южный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура будет составлять +31 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Вечер: к вечеру в городе пойдет дождь. Температура воздуха составит +30 °C. Ветер южный, 12 м/с.

Продолжительность дня: 14 час. 56 мин.
Восход — 05:35.
Запад - 20:31.

Неделя в Одессе начнется со шторма - прогноз погоды на понедельник от синоптиков - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 29 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области на завтра
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 29 июля

В понедельник, 29 июля, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C , в Крыму до +33 °C.

Неделя в Одессе начнется со шторма - прогноз погоды на понедельник от синоптиков - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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