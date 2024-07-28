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Тиждень в Одесі почнеться зі шторму — прогноз погоди на понеділок від синоптиків

28 липня 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 29 липня
Молоді люди йдуть під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі завтра, 29 липня, буде вітряною, але теплою. Вдень та вночі можливі дощі та гроза. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +31 °C. На Одещині синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку з сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 29 липня

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +24 °C. Вітер південний, 6 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +24 °C. Вітер південний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +31 °C.  Вітер південний, 12 м/с. 

Вечір: на вечір в місті піде дощ. Температура повітря буде +30 °C. Вітер південний, 12 м/с. 

Тривалість дня: 14 год. 56 хв.
Схід — 05:35.
Захід — 20:31.

Тиждень в Одесі почнеться зі шторму — прогноз погоди на понеділок від синоптиків - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області на завтра
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 29 липня

У понеділок, 29 липня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31°C, в Криму до +33 °C. 

Тиждень в Одесі почнеться зі шторму — прогноз погоди на понеділок від синоптиків - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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