Граница с Молдовой: какие документы нужны водителям из Одессы

Пограничники беседуют с водителем. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

Украинцам, планирующим ехать на автомобиле через пункты пропуска в Одесской области в Молдову, следует проверить не только паспорт, страховку и документы на автомобиль. Молдавская сторона требует сертификат проверки технического состояния транспортного средства. Без него автомобиль могут не пропустить в страну. Это требование фактически было вновь введено ещё в начале 2025 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Техосмотр для поездки в Молдову

О возобновлении требования о техническом осмотре украинские пограничники и таможенники сообщили 16 января 2025 года. Согласно информации, полученной украинской стороной от Пограничной полиции Молдовы, водители при въезде должны иметь действующий сертификат технического осмотра транспортного средства.

Молдавская сторона ссылается на Правила дорожного движения страны, утвержденные постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

"Без сертификата технического осмотра транспортные средства не пропускаются на территорию Молдовы", — предупреждала Государственная таможенная служба Украины.

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То есть речь идет не о правиле, появившемся в 2026 году. Требование возобновили в январе 2025 года, и оно остается актуальным. В июне 2025 года украинская таможня отдельно обновила памятку для автомобилистов и прямо указала: при въезде в Молдову необходимо предъявлять протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля.

Почему раньше пропускали без техосмотра

После начала полномасштабного вторжения России молдавские власти существенно упростили правила. Украинцев пропускали даже по внутренним документам, документам с истекшим сроком действия, их копиям и в отдельных случаях по электронным документам. Это было частью специальных мер по обеспечению эвакуации людей из Украины.

Документы на границе с Молдовой

Для поездки на автомобиле в Молдову необходимы:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

государственный номерной знак международного образца;

международный страховой полис «Зеленая карта»;

действующий протокол или сертификат проверки технического состояния автомобиля;

документы, подтверждающие право пользования автомобилем, могут дополнительно запросить, если водитель не является его владельцем.

Основные документы на автомобиль необходимо предъявлять в оригинале, а не в виде копий в телефоне.

Сколько времени украинский автомобиль может находиться в Молдове

Иностранный автомобиль подпадает под режим временного ввоза. По информации Таможенной службы Молдовы, транспортное средство для личного пользования можно временно ввезти без уплаты импортных пошлин на срок до 180 дней в течение 12 последовательных месяцев. При этом необходимо оплатить молдавскую дорожную виньетку.

Что можно ввозить в Молдову

Для тех, кто пересекает границу на автомобиле, действует лимит на личные вещи и покупки. Наземным транспортом без уплаты ввозных пошлин разрешено перевозить товары в личном багаже общей стоимостью до 300 евро на одного человека, если они не носят коммерческого характера. Для авиационного и морского транспорта предел выше — 430 евро.

Отдельные количественные нормы установлены для подакцизных товаров.

Для табака разрешено, в частности, до 200 сигарет, или 50 сигар, или 50 сигарилл, или 250 г табака. Для систем нагрева табака установлен лимит в 200 табачных стиков.

Для алкоголя разрешено 1 литр напитков крепостью свыше 22% или 2 литра алкоголя крепостью до 22%. Официальная таможенная памятка также предусматривает до 2 литров вина и до 5 литров пива в соответствующих категориях.

Топливо можно ввозить в стандартном баке автомобиля без уплаты ввозных пошлин.

Сколько денег можно взять с собой

Отдельно стоит обратить внимание на наличные деньги. После изменений, вступивших в силу 12 июля 2025 года, в Молдове письменное декларирование является обязательным, если человек перевозит 10 000 евро или более, либо эквивалент этой суммы в другой валюте. Правило действует как при въезде, так и при выезде из страны. Если сумма меньше 10 тысяч евро, ее можно добровольно задекларировать.

Что нельзя ввозить в Молдову

Особые правила действуют в отношении товаров, оборот которых ограничен или требует разрешений. Это, в частности, оружие и боеприпасы. Для их ввоза или вывоза требуются соответствующие разрешения, а на границе их необходимо декларировать в письменной форме.

Не стоит также воспринимать лимит в 300 евро как разрешение на перевозку любых товаров. Отдельные категории продукции, в частности товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному или иному специальному контролю, имеют свои собственные правила.

Ранее Новини.LIVE сообщали днями, что ночная атака на Одесскую область повлияла и на движение через украинско-молдавскую границу. Временно было приостановлено движение по мосту вблизи Маяков — Удобного. Молдавская сторона сообщила, что в пунктах пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" и "Тудора — Старокозаче" оформление людей и транспортных средств осуществлялось только в направлении въезда в Республику Молдова.

Также Новини.LIVE сообщали, что водители не могут по привычному маршруту добраться до отдельных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, а также выехать от них в направлении Одессы. По данным онлайн-карт, пробки образуются вблизи населенных пунктов, подъездов к пунктам пропуска и на маршрутах, по которым водители пытаются объехать перекрытый участок.