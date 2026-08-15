Кордон з Молдовою: які документи потрібні водіям з Одеси

Прикордонники спілкуються з водієм. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Українцям, які планують їхати автомобілем через пункти пропуску на Одещині до Молдови, варто перевірити не лише паспорт, страховку та документи на машину. Молдовська сторона вимагає сертифікат перевірки технічного стану транспортного засобу. Без нього автомобіль можуть не пропустити до країни. Вимогу фактично повернули ще на початку 2025 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

Техогляд для поїздки до Молдови

Про повернення вимоги щодо технічного огляду українські прикордонники та митники повідомили 16 січня 2025 року. За інформацією, яку українська сторона отримала від Прикордонної поліції Молдови, водії при в'їзді повинні мати чинний сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Молдовська сторона посилається на Правила дорожнього руху країни, затверджені постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

"Без сертифіката технічного огляду транспортні засоби не пропускаються на територію Молдови", — попереджала Державна митна служба України.

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Тобто йдеться не про правило, яке з'явилося у 2026 році. Вимогу відновили у січні 2025-го, і вона залишається актуальною. У червні 2025 року українська митниця окремо оновила пам'ятку для автомобілістів і прямо зазначила: при в'їзді до Молдови необхідно пред'являти протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Чому раніше пропускали без техогляду

Після початку повномасштабного вторгнення Росії молдовська влада суттєво спростила правила. Українців пропускали навіть за внутрішніми документами, документами зі спливлим строком дії, їх копіями та в окремих випадках електронними документами. Це було частиною спеціальних заходів для забезпечення евакуації людей з України.

Документи на кордоні з Молдовою

Для автомобільної поїздки в Молдову необхідні:

дійсний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

державний номерний знак міжнародного зразка;

міжнародний страховий поліс "Зелена карта";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля;

документи на право користування машиною можуть додатково попросити, якщо водій не є її власником.

Основні документи на машину необхідно пред'являти в оригіналі, а не у вигляді копій у телефоні.

Скільки часу українське авто може перебувати в Молдові

Іноземний автомобіль потрапляє під режим тимчасового ввезення. За інформацією Митної служби Молдови, транспортний засіб для особистого користування можна тимчасово ввезти без сплати імпортних платежів на строк до 180 днів протягом 12 послідовних місяців. При цьому необхідно сплатити молдовську дорожню віньєтку.

Що можна ввозити до Молдови

Для тих, хто перетинає кордон автомобілем, діє ліміт на особисті речі та покупки. Наземним транспортом без сплати ввізних платежів дозволено перевозити товари в особистому багажі загальною вартістю до 300 євро на одну людину, якщо вони не мають комерційного характеру. Для авіаційного та морського транспорту межа вища — 430 євро.

Окремі кількісні норми встановлені для підакцизних товарів.

Для тютюну дозволено, зокрема, до 200 сигарет, або 50 сигар, або 50 сигарил, або 250 г тютюну. Для систем нагрівання тютюну встановлена межа у 200 тютюнових стіків.

Для алкоголю дозволено 1 літр напоїв міцністю понад 22% або 2 літри алкоголю міцністю до 22%. Офіційна митна пам'ятка також передбачає до 2 літрів вина та до 5 літрів пива у відповідних категоріях.

Пальне можна ввозити у стандартному баку автомобіля без сплати ввізних платежів.

Скільки грошей можна взяти із собою

Окремо варто звернути увагу на готівку. Після змін, які набули чинності 12 липня 2025 року, у Молдові письмове декларування є обов'язковим, якщо людина перевозить 10 000 євро або більше, або еквівалент цієї суми в іншій валюті. Правило працює як при в'їзді, так і при виїзді з країни. Якщо сума менша за 10 тисяч євро, її можна добровільно задекларувати.

Що не можна провозити в Молдову

Особливі правила діють для товарів, обіг яких обмежений або потребує дозволів. Це, зокрема, зброя та боєприпаси. Для їхнього ввезення або вивезення потрібні відповідні дозволи, а на кордоні їх необхідно письмово декларувати.

Не варто також сприймати ліміт у 300 євро як дозвіл перевозити будь-які товари. Окремі категорії продукції, зокрема товари, що підлягають ветеринарному, фітосанітарному чи іншому спеціальному контролю, мають власні правила.

Днями Новини.LIVE писали, що нічна атака на Одещину вплинула і на рух через українсько-молдовський кордон. Тимчасово призупиняли рух мостом поблизу Маяків — Удобного. Молдовська сторона повідомила, що у пунктах пропуску Паланка — Маяки — Удобне та Тудора — Старокозаче оформлення людей і транспортних засобів здійснювалося лише у напрямку в'їзду до Республіки Молдова.

Також Новини.LIVE повідомляли, що водії не можуть звичним маршрутом дістатися до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, а також виїхати від них у напрямку Одеси. За даними онлайн-карт, затори формуються поблизу населених пунктів, під'їздів до пунктів пропуску та на маршрутах, якими водії намагаються об'їхати перекриту ділянку.