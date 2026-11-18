Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: tuz.kg

В ночь на среду, 18 ноября, жители Одесской области ощутили землетрясение. Магнитуда толчков составила 6,3–6,5 балла.

Об этом со ссылкой на Суспільне сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о землетрясении в Одесской области ночью 18 ноября

Согласно данным системы оповещений Android, толчки начались в 02:49. Землетрясение произошло на расстоянии около 316 километров от Одесской области. Его эпицентром стала Румыния.

Система оповещения предупредила жителей Одесской области о том, что подземные толчки могут повториться.

По информации Национального института физики Земли, землетрясение произошло в сейсмической зоне Вранча. Колебания возникли в 48 километрах к югу от города Фокшаны. Магнитуда подземных толчков достигла 5,7 балла. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 120,8 километра. Максимальная сейсмическая активность в эпицентре составила шесть баллов.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря УДА "Юг" Сергея Братчука сообщал о последствиях удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. Конструкция частично обрушилась в воду. Движение по путепроводу было остановили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера, Измаильскую РГА и ДТЭК "Одесские электросети" писал, что в ночь на 17 ноября РФ атаковала юг Одесской области. Получил повреждения энергообъект. Без света остались 3,3 тысячи семей.