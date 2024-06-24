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Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

24 июня 2024 20:18
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Блекаут в Одессе: как одесситы готовятся к отключениям света
Одесский оперный театр в темноте. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская Федерация ни на миг не прекращает свои террористические атаки на критическую инфраструктуру Украины. Самое большое внимание врага приковано именно к энергетической системе нашей страны — РФ постоянно хочет ее уничтожить и загнать украинцев во тьму. Поэтому продолжительность отключения света может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, готовы ли они к более длительным блэкаутам.

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Готовиться должен каждый

Экономия света сегодня — гарантия того, что его в последующие дни может быть больше. С этим согласны некоторые горожане, которые всеми возможными способами экономят электроэнергию. В частности, Людмила подошла к вопросу серьезно: заменила освещение дома и подготовила все необходимое на случай блэкаутов.

"У нас есть генератор, мы готовимся. И я тоже экономлю: поставила повсюду энергосберегающие лампочки и хожу выключаю все лишнее", — рассказывает Людмила.

Людмила экономит электроэнергию
Людмила экономит электроэнергию. Фото: Новини.LIVE

Также женщину поддерживает и другая одесситка, которая не сильно хотела бы, чтобы отключения увеличивались. Но при этом она все равно готова к ним на все 100%.

"Мы готовимся и дома, и на работе. У нас есть коворкинг — к нам очень часто приходят предприниматели, которые ищут место, чтобы поработать. Генератор, экофлоу, солнечные панели, другие вспомогательные средства — все есть в наличии. А дома, кроме этого всего, есть портативная газовая плита еще с прошлых блэкаутов", — добавляет Валерия.

Валерия подготовилась к отключениям
Валерия готова к отключениям. Фото: Новини.LIVE

В то же время Ольга не готовится дольше сидеть без света, но понимает, что придется. Поэтому женщина делает самое простое — держит полностью заряженными портативные батареи и носители света.

"Как можно быть готовым к этому? К этому невозможно привыкнуть, но, я думаю, павербанки и фонарики должны быть готовы", — считает Ольга.

Ольга подготовила зарядные устройства
Ольга подготовила зарядное устройство. Фото: Новини.LIVE

Невозможно подготовиться

Похожего мнения и Любовь. Девушка говорит, что не знает, как правильно подготовиться к отключениям света, особенно летом. Она только отключает все излишнее, оставляя самое необходимое.

"Пока не готовлюсь. Но каждый день заряжаю гаджеты и павербанки на всякий случай. И тоже я давно экономлю электроэнергию — не включаю ничего лишнего, а ночью вообще только зарядка на телефон и холодильник работают", — отмечает Любовь.

Любовь оставляет на ночь только холодильник
Любовь оставляет на ночь только холодильник. Фото: Новини.LIVE

А вот другая женщина говорит, что совсем не готова к отключениям, и надеется, что их продолжительность не будет увеличиваться. Антонина живет в многоэтажке без генератора, так что переживать возможные блэкауты ей будет физически тяжело.

"Нет, не готовлюсь. Я живу на 15 этаже, и мне очень плохо будет без электроснабжения. Потому что не будет работать лифт, не будет воды и плиты", — заключает одесситка.

Одесситка совсем не готова к отключениям
Одесситка совсем не готова к отключениям. Фото: Новини.LIVE

Прошлой зимой страна-агрессор Россия пыталась загнать Украину в холод и тьму, уничтожая наши энергетические мощности. Ей этого не удалось сделать — энергосистема выстояла, хотя и была значительно повреждена. Враг хочет создать условия "солнечной бани", чтобы побудить украинцев склониться на их условия так называемого "русского мира".

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