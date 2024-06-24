Блекаут в Одесі: як одесити готуються до відключення світла

Одеський оперний театр у темряві. Фото: Новини.LIVE

Російська Федерація ні на мить не припиняє свої терористичні атаки на критичну інфраструктуру України. Найбільша "увага" ворога прикута саме до енергетичної системи нашої країни — РФ постійно хоче її знищити та загнати українців у пітьму. Через це ймовірність тривалості відключення світла може значно зрости вже найближчими місяцями.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи готові вони до більш тривалих блекаутів.

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Готуватися має кожен

Економія світла сьогодні — гарантія того, що його у наступні дні може бути більше. З цим погоджуються деякі містяни, які всіма можливими способами заощаджують електроенергію. Зокрема, Людмила підійшла до питання серйозно: замінила освітлення у будинку та підготувала усе необхідне на випадок блекаутів.

"У нас є генератор, ми готуємося. І я також заощаджую: поставила всюди енергоощадні лампочки та ходжу вимикаю все зайве", — розповідає Людмила.

Людмила економить електроенергію. Фото: Новини.LIVE

Також жінку підтримує й інша одеситка, яка не сильно б хотіла, аби відключення збільшувались. Але при цьому вона все одно до них готова на всі 100%.

"Ми готуємося і вдома, і на роботі. У нас є коворкінг — до нас дуже часто приходять підприємці, які шукають місце, щоб попрацювати. Генератор, екофлоу, сонячні панелі, інші допоміжні засоби — все є в наявності. А вдома, окрім цього всього, є портативна газова плита ще з минулих блекаутів", — додає Валерія.

Валерія готова до відключень. Фото: Новини.LIVE

Водночас Ольга наразі не готується довше сидіти без світла, але розуміє, що доведеться. Тому жінка робить найпростіше — тримає повністю зарядженими портативні батареї та носії світла.

"Як можна бути готовим до цього? До цього неможливо звикнути, але, я думаю, павербанки та ліхтарики мають бути напоготові", — вважає Ольга.

Ольга підготувала зарядні пристрої. Фото: Новини.LIVE

Неможливо підготуватися

Схожої думки й Любов. Дівчина каже, що не знає, як правильно підготуватися до відключень світла, особливо влітку. Вона лише вимикає усе зайве, залишаючи найнеобхідніше.

"Поки що не готуюсь. Але щодня заряджаю гаджети та павербанки на всяк випадок. І також я давно економлю електроенергію — не вмикаю нічого зайвого, а вночі взагалі лише зарядка на телефон і холодильник працюють", — зазначає Любов.

Любов залишає на ніч лише холодильник. Фото: Новини.LIVE

А от інша жінка каже, що зовсім не готова до відключень, і сподівається, що їхню тривалість не збільшуватимуть. Антоніна мешкає у багатоповерхівці без генератора, тож переживати можливі блекаути їй буде фізично важко.

"Ні, не готуюся. Я живу на 15 поверсі, і мені дуже погано буде без електропостачання. Бо не буде працювати ліфт, не буде води і плити", — підсумовує одеситка.

Одеситка зовсім не готова до відключень. Фото: Новини.LIVE

Минулої зими країна-агресорка Росія намагалася загнати Україну у холод та пітьму, знищуючи наші енергетичні потужності. Їй цього не вдалося зробити — енергосистема вистояла, хоча і була значно пошкоджена. Наразі ворог хоче створити умови "сонячної бані", щоб спонукати українців схилитися на їхні умови так званого "руского міра".