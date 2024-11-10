ДТП под Майорским: мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником

Машина, сбившая мотоциклиста Фото: Нацполиция

Вчера, 9 ноября, около 17:00 вблизи села Майорское Одесской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель мотоцикла.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Место ДТП. Фото: Нацполиция

Детали аварии

Как сообщили в полиции, 31-летний житель Одессы, управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, столкнулся с мотоциклом Mustang, за рулем которого находился 36-летний местный житель.

Мотоцикл, столкнувшийся с машиной. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, мотоциклист выехал на встречную полосу, что заставило водителя внедорожника резко маневрировать, съехав на левую полосу во избежание столкновения. Однако в момент его маневра мотоциклист повернул на ту же полосу, и произошло лобовое столкновение. В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте.

Водитель внедорожника не пострадал, и сразу после аварии его проверили на состояние опьянения — результат был отрицательный.

Полиция начала расследование

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Это дело квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства. Полиция призывает водителей быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения во избежание подобных трагедий.

Напомним, в Харьковской области произошла масштабная смертельная авария с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел на выезде поселка Песочин. Также водителю автобуса, вызвавший смертельное дорожно-транспортное происшествие в Голосеевском районе Киева, сообщили о подозрении.