ДТП під Майорським: мотоцикліст загинув після зіткнення з позашляховиком

Машина, яка збила мотоцикліста. Фото: Нацполіція

Вчора, 9 листопада, близько 17:00 поблизу села Майорське, що на Одещині, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій мотоцикла.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Деталі аварії

Як повідомили у поліції, 31-річний житель Одеси, керуючи позашляховиком Mitsubishi Pajero, здійснив зіткнення з мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 36-річний місцевий житель.

Мотоцикл, який зіткнувся з машиною. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу, що змусило водія позашляховика різко маневрувати, з'їхавши на ліву смугу для уникнення зіткнення. Однак у момент його маневру мотоцикліст повернув на ту ж смугу, і відбулося лобове зіткнення. Внаслідок аварії водій мотоцикла загинув на місці.

Керманич позашляховика не постраждав, і одразу після аварії він був перевірений на стан сп’яніння – результат був негативний.

Поліція почала розслідування

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Цю справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорозі та строго дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, у Харківській області сталася масштабна смертельна аварія за участі чотирьох автівок. Інцидент трапився на виїзді селища Пісочин. Також водію автобуса, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Голосіївському районі Києва, повідомлено про підозру.