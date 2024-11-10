Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Трагедія на дорозі — на Одещині в ДТП загинув мотоцикліст arrow

Трагедія на дорозі — на Одещині в ДТП загинув мотоцикліст

10 листопада 2024 12:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ДТП під Майорським: мотоцикліст загинув після зіткнення з позашляховиком
Машина, яка збила мотоцикліста. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора, 9 листопада, близько 17:00 поблизу села Майорське, що на Одещині, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій мотоцикла. 

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

Читайте також:
Трагедія на дорозі — на Одещині в ДТП загинув мотоцикліст - фото 1
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Деталі аварії

Як повідомили у поліції, 31-річний житель Одеси, керуючи позашляховиком Mitsubishi Pajero, здійснив зіткнення з мотоциклом Mustang, за кермом якого перебував 36-річний місцевий житель.

Трагедія на дорозі — на Одещині в ДТП загинув мотоцикліст - фото 2
Мотоцикл, який зіткнувся з машиною. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу, що змусило водія позашляховика різко маневрувати, з'їхавши на ліву смугу для уникнення зіткнення. Однак у момент його маневру мотоцикліст повернув на ту ж смугу, і відбулося лобове зіткнення. Внаслідок аварії водій мотоцикла загинув на місці.

Керманич позашляховика не постраждав, і одразу після аварії він був перевірений на стан сп’яніння – результат був негативний.

Поліція почала розслідування

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Цю справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорозі та строго дотримуватися правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, у Харківській області сталася масштабна смертельна аварія за участі чотирьох автівок. Інцидент трапився на виїзді селища Пісочин. Також водію автобуса, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Голосіївському районі Києва, повідомлено про підозру. 

Одеса ДТП Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси аварія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд