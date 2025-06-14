Пожар в Бакше в Одесской области - погиб хозяин дома

Пожар в жилом доме в Одесской области. Фото: ГСЧС

В одном из сел Одесской области, вечером вспыхнул пожар в частном доме. Спасателям удалось быстро остановить огонь и не дать ему распространиться. Однако в помещении нашли тело погибшего хозяина. Причины трагедии еще выясняют.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар в Одесской области

По данным ГСЧС, пожар произошел в селе Бакша Подольского района. Там загорелся жилой дом. Пламя охватило часть дома, и была реальная угроза распространения на весь дом и расположенное рядом здание. На место сразу прибыли пожарные экипажи из ГСЧС и местной пожарной команды "Дубиновое".

Спасательная машина возле дома, который горит. Фото: ГСЧС

С огнем боролись пятеро спасателей. Они быстро локализовали пламя и не дали ему охватить все помещение. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось сохранить большинство дома, а также соседнее здание.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Во время пожара погиб мужчина

В ГСЧС также сообщили, что во время разборки завалов спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома — мужчины 1981 года рождения. Его смерть наступила до прибытия пожарных. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. Также подсчитываются материальные убытки, причиненные огнем.

Напомним, россияне атаковали Запорожье дронами, в городе произошли несколько возгораний. Также мы писали, что на Киевщине произошел пожар в доме, спасатели вытащили из огненной ловушки мужчину.