Пожежа в Бакші на Одещині — загинув господар будинку

Пожежа в житловому будинку на Одещині. Фото: ДСНС

В одному із сіл на Одещині, увечері спалахнула пожежа в приватному будинку. Рятувальникам вдалося швидко зупинити вогонь і не дати йому поширитися. Проте в помешканні знайшли тіло загиблого господаря. Причини трагедії ще з'ясовують.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одеській області

За даними ДСНС, пожежа сталася у селі Бакша Подільського району. Там загорівся житловий будинок. Полум’я охопило частину оселі, і була реальна загроза поширення на весь дім та розташовану поруч будівлю. На місце одразу прибули пожежні екіпажі з ДСНС і місцевої пожежної команди "Дубинове".

Рятувальна машина біля будинку, який горить. Фото: ДСНС

З вогнем боролися п’ятеро рятувальників. Вони швидко локалізували полум’я та не дали йому охопити все помешкання. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося зберегти більшість будинку, а також сусідню будівлю.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Під час пожежі загинув чоловік

У ДСНС також повідомили, що під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло загиблого господаря оселі — чоловіка 1981 року народження. Його смерть настала до прибуття пожежних. Наразі фахівці встановлюють точну причину займання. Також підраховуються матеріальні збитки, завдані вогнем.

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя дронами, в місті сталися кілька займань. Також ми писали, що на Київщині сталася пожежа в будинку, рятувальники витягли з вогняної пастки чоловіка.