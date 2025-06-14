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Головна Одеса Трагедія на Одещині — під час пожежі загинув чоловік

Трагедія на Одещині — під час пожежі загинув чоловік

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Дата публікації: 14 червня 2025 09:49
Пожежа в Бакші на Одещині — загинув господар будинку
Пожежа в житловому будинку на Одещині. Фото: ДСНС
Ключові моменти Пожежа в Одеській області Під час пожежі загинув чоловік

В одному із сіл на Одещині, увечері спалахнула пожежа в приватному будинку. Рятувальникам вдалося швидко зупинити вогонь і не дати йому поширитися. Проте в помешканні знайшли тіло загиблого господаря. Причини трагедії ще з'ясовують.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники гасять пожежу на Одещинні. Фото: ДСНС

Пожежа в Одеській області

За даними ДСНС, пожежа сталася у селі Бакша Подільського району. Там загорівся житловий будинок. Полум’я охопило частину оселі, і була реальна загроза поширення на весь дім та розташовану поруч будівлю. На місце одразу прибули пожежні екіпажі з ДСНС і місцевої пожежної команди "Дубинове".

Трагедія на Одещині — під час пожежі загинув чоловік - фото 1
Рятувальна машина біля будинку, який горить. Фото: ДСНС

З вогнем боролися п’ятеро рятувальників. Вони швидко локалізували полум’я та не дали йому охопити все помешкання. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося зберегти більшість будинку, а також сусідню будівлю.

Трагедія на Одещині — під час пожежі загинув чоловік - фото 3
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Під час пожежі загинув чоловік

У ДСНС також повідомили, що під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло загиблого господаря оселі — чоловіка 1981 року народження. Його смерть настала до прибуття пожежних. Наразі фахівці встановлюють точну причину займання. Також підраховуються матеріальні збитки, завдані вогнем. 

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя дронами, в місті сталися кілька займань. Також ми писали, що на Київщині сталася пожежа в будинку, рятувальники витягли з вогняної пастки чоловіка.

Одеса смерть пожежа Одеська область Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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