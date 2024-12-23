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Трагедия под Одессой — дети погибли из-за неизвестного вещества

23 декабря 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области трое детей умерли от отравления
Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесском районе погибли две девочки трех и пяти лет и их семилетний братик. Причиной смерти медики называют отравление. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 23 декабря.

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Что произошло

Дети были дома с 30-летней матерью. Когда женщина занималась домашними делами, они употребили неизвестное вещество. Мать увидела, что малыши в тяжелом состоянии, и вызвала скорую. Медики пытались спасти детей, но, к сожалению, они умерли. 

Полиция начала расследование по статьям о невыполнении родительских обязанностей и хранении ядовитых веществ.

Первая помощь при отравлении

Если есть подозрение на отравление, необходимо сразу вызвать медиков. Также нужно:

  • прекратить контакт с токсичным веществом;
  • если нет рвоты, вызвать ее искусственно — поможет крепкий содовый раствор или раздражение небного язычка;
  • давать пострадавшему много воды;
  • принять сорбент для связывания и выведения токсинов.

При отравлении летучими веществами человека нужно вывести на свежий воздух. Если пострадавший потерял сознание, уложите его, поднимите голову, проверьте пульс и дыхание. При отсутствии признаков жизни проведите реанимационные мероприятия.

Напомним, в Кропивницком дети отравились средством от крыс. Также в Тернопольской области ребенок умер в больнице из-за отравления грибами.

смерть дети полиция отравление Одесская область

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