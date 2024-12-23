На Одещині троє дітей померли від отруєння

Трагедія під Одесою — діти загинули через невідому речовину
В Одеському районі загинули двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній семирічній братик. Причиною смерті медики називають отруєння. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 23 грудня.
Що сталося
Діти були вдома з 30-річною матір'ю. Коли жінка займалася домашніми справами, вони вжили невідому речовину. Мати побачила, що малеча у важкому стані, й викликала "швидку". Медики намагалися врятувати дітей, але, на жаль, вони померли.
Поліція розпочала розслідування за статтями про невиконання батьківських обов'язків та зберігання отруйних речовин.
Перша допомога при отруєнні
Якщо є підозра на отруєння, необхідно одразу викликати медиків. Також треба:
- припинити контакт з токсичною речовиною;
- якщо немає блювоти, спричинити її штучно — допоможе міцний содовий розчин або подразнення піднебінного язичка;
- давати потерпілому багато води;
- прийняти сорбент для зв'язування і виведення токсинів.
При отруєнні летючими речовинами людину потрібно вивести на свіже повітря. Якщо потерпілий знепритомнів, укладіть його, підніміть голову, перевірте пульс і дихання. За відсутності ознак життя проведіть реанімаційні заходи.
Нагадаємо, у Кропивницькому діти отруїлись засобом від щурів. Також у Тернопільській області дитина померла у лікарні через отруєння грибами.
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