На Одещині троє дітей померли від отруєння

Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

В Одеському районі загинули двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній семирічній братик. Причиною смерті медики називають отруєння. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 23 грудня.

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Що сталося

Діти були вдома з 30-річною матір'ю. Коли жінка займалася домашніми справами, вони вжили невідому речовину. Мати побачила, що малеча у важкому стані, й викликала "швидку". Медики намагалися врятувати дітей, але, на жаль, вони померли.

Поліція розпочала розслідування за статтями про невиконання батьківських обов'язків та зберігання отруйних речовин.

Перша допомога при отруєнні

Якщо є підозра на отруєння, необхідно одразу викликати медиків. Також треба:

припинити контакт з токсичною речовиною;

якщо немає блювоти, спричинити її штучно — допоможе міцний содовий розчин або подразнення піднебінного язичка;

давати потерпілому багато води;

прийняти сорбент для зв'язування і виведення токсинів.

При отруєнні летючими речовинами людину потрібно вивести на свіже повітря. Якщо потерпілий знепритомнів, укладіть його, підніміть голову, перевірте пульс і дихання. За відсутності ознак життя проведіть реанімаційні заходи.

Нагадаємо, у Кропивницькому діти отруїлись засобом від щурів. Також у Тернопільській області дитина померла у лікарні через отруєння грибами.