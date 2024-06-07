В Одессе подросток погиб от обрушения бетона фонтана

Место трагедии. Фото: Нацполиция

Сегодня вечером, 7 июня, в Одессе произошло трагическое событие в сквере 7-й станции Большого Фонтана. Предварительно установлено, что два 13-летних подростка играли в неработающем фонтане. Они забрались на верхнюю бетонную конструкцию, которая во время их игры рухнула.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Один из мальчиков получил тяжкие телесные повреждения и погиб на месте, а другой травмировал палец на руке. Пострадавший парень был доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Тело погибшего мальчика будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Правовая квалификация произошедшего будет предоставлена после установления всех обстоятельств инцидента. Полиция продолжает расследование и устанавливает все детали трагедии.

Место трагедии. Фото: Нацполиция

Ранее в польском городе Калиш погиб 41-летний украинец. Муж выпал из окна многоэтажки.

Также в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли двое молодых граждан Украины. Подросткам было 16 и 17 лет. Они убегали от полиции.