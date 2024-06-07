В Одесі підліток загинув від обвалення бетону фонтану

Трагедія в Одесі — підліток загинув від обвалення бетону
Сьогодні ввечері, 7 червня, в Одесі сталася трагічна подія у сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Попередньо встановлено, що двоє 13-річних підлітків гралися у непрацюючому фонтані. Вони забралися на верхню бетонну конструкцію, яка під час їхньої гри обвалилася.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.
Трагедія з підлітками в Одесі
Один із хлопчиків отримав тяжкі тілесні ушкодження і загинув на місці, а інший травмував палець на руці. Постраждалого хлопця було доставлено до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого хлопчика буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх обставин інциденту. Поліція продовжує розслідування і з'ясовує всі деталі трагедії.
Раніше у польському місті Каліш загинув 41-річний українець. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки.
Також у польському Гданську сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років. Вони тікали від поліції.
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