В Одесі підліток загинув від обвалення бетону фонтану

Місце трагедії. Фото: Нацполіція

Сьогодні ввечері, 7 червня, в Одесі сталася трагічна подія у сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Попередньо встановлено, що двоє 13-річних підлітків гралися у непрацюючому фонтані. Вони забралися на верхню бетонну конструкцію, яка під час їхньої гри обвалилася.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

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Один із хлопчиків отримав тяжкі тілесні ушкодження і загинув на місці, а інший травмував палець на руці. Постраждалого хлопця було доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого хлопчика буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх обставин інциденту. Поліція продовжує розслідування і з'ясовує всі деталі трагедії.

Місце трагедії. Фото: Нацполіція

Раніше у польському місті Каліш загинув 41-річний українець. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

Також у польському Гданську сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років. Вони тікали від поліції.