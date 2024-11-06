Что принесет Одессе победа Трампа в США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Facеbook

В мире очень неоднозначно воспринимают победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Лидер сверхдержавы, быстро меняющий свою стратегию и склонный к простым решениям, может стать своего рода триггером для многих процессов. Это касается, в частности, и будущего Одессы.

Об этом в комментарии Новости. Live рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Шанс на безопасность

По словам эксперта, радикализм нового президента США в экономических и вопросах безопасности может стать выгодным как для Украины в целом, так и для Одессы и Одесской области как стратегического региона. Ведь Дональд Трамп стремится к экономическому обострению отношений с Китаем, а значит — и с его союзницей, Россией.

"Геополитическая игра в рамках Черноморского бассейна, усиление давления со стороны администрации Трампа по созданию зоны безопасности для портов и судоходства в целом — это абсолютно возможный ход ситуации после инаугурации нового 47-го президента", — говорит Михаил Шабанов.

Политолог предполагает, что новое руководство США может действовать более решительно в предоставлении необходимого оснащения и вооружения для защиты Одессы и портовой инфраструктуры.

"Одесса может рассматриваться новой администрацией в США как потенциальный экономический форпост при правильном подходе со стороны украинской власти", — отметил Михаил Шабанов.

Напомним, результаты выборов в США уже прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он подчеркнул, что стороны будут работать над приближением справедливого и продолжительного мира. Также мы сообщали, что второй термин Дональда Трампа может кардинально отличаться от первого.