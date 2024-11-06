Що принесе Одесі перемога Трампа в США

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Facеbook

У світі вкрай неоднозначно сприймають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Лідер наддержави, який швидко змінює свою стратегію й схильний до простих рішень, може стати свого роду тригером для багатьох процесів. Це стосується, зокрема, й майбутнього Одеси.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Шанс на безпеку

За словами експерта, радикалізм нового президента США в економічних та безпекових питаннях може стати вигідним як для України в цілому, так і для Одеси і Одеської області як стратегічного регіону. Адже Дональд Трамп прагне економічного загострення відносин з Китаєм, отже — і з його союзницею, Росією.

"Геополітична гра в межах Чорноморського басейну, посилення тиску з боку адміністрації Трампа щодо створення безпекової зони для портів та судноплавства в цілому — це абсолютно ймовірний хід ситуації після інаугурації нового 47-го президента", — говорить Михайло Шабанов.

Політолог припускає, що нове керівництво США може діяти рішучіше у наданні необхідного оснащення та озброєння для захисту Одеси і портової інфраструктури.

"Одеса може розглядатись новою адміністрацією у США як потенційний економічний форпост за умови правильного підходу зі сторони української влади", — зазначив Михайло Шабанов.

Нагадаємо, результати виборів у США вже прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що сторони працюватимуть над наближенням справедливого та тривалого миру. Також ми повідомляли, що другий термін Дональда Трампа може кардинально відрізнятися від першого.