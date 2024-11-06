Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Трамп президент — що буде з Одесою arrow

Трамп президент — що буде з Одесою

6 листопада 2024 16:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Що принесе Одесі перемога Трампа в США
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Facеbook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У світі вкрай неоднозначно сприймають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Лідер наддержави, який швидко змінює свою стратегію й схильний до простих рішень, може стати свого роду тригером для багатьох процесів. Це стосується, зокрема, й майбутнього Одеси.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

Читайте також:

Шанс на безпеку

За словами експерта, радикалізм нового президента США в економічних та безпекових питаннях може стати вигідним як для України в цілому, так і для Одеси і Одеської області як стратегічного регіону. Адже Дональд Трамп прагне економічного загострення відносин з Китаєм, отже — і з його союзницею, Росією.

"Геополітична гра в межах Чорноморського басейну, посилення тиску з боку адміністрації Трампа щодо створення безпекової зони для портів та судноплавства в цілому — це абсолютно ймовірний хід ситуації після інаугурації нового 47-го президента", — говорить Михайло Шабанов.  

Політолог припускає, що нове керівництво США може діяти рішучіше у наданні необхідного оснащення та озброєння для захисту Одеси і портової інфраструктури. 

"Одеса може розглядатись новою адміністрацією у США як потенційний економічний форпост за умови правильного підходу зі сторони української влади", — зазначив Михайло Шабанов.

Нагадаємо, результати виборів у США вже прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що сторони працюватимуть над наближенням справедливого та тривалого миру. Також ми повідомляли, що другий термін Дональда Трампа може кардинально відрізнятися від першого.

Дональд Трамп порт Одеса США вибори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:58 Завершення війни Трампом за 90 днів — букмекери приймають ставки

Ексклюзив

16:56 Перемога Трампа на виборах в США — що це значить для львів'ян

16:49 СБУ викрила керівника ТЦК і військового, які допомагали ухилянтам

16:43 Молоді знизили перший внесок на іпотеку — як оформити через Дію

16:43 Трамп президент — що буде з Одесою

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

16:42 Був у лісі не один місяць — на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка

16:42 Блохін розкрив деталі святкування свого 72-річчя

16:39 ВЛК для призовника, щоб влаштуватися на роботу — чи потрібно це

Ексклюзив

16:34 Що може зробити Байден для України до Трампа, — думка Чернєва

16:33 Окупанти посилюють кордони з Україною засобами РЕБ — фото

16:58 Завершення війни Трампом за 90 днів — букмекери приймають ставки

Ексклюзив

16:56 Перемога Трампа на виборах в США — що це значить для львів'ян

16:49 СБУ викрила керівника ТЦК і військового, які допомагали ухилянтам

16:43 Молоді знизили перший внесок на іпотеку — як оформити через Дію

16:43 Трамп президент — що буде з Одесою

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

16:42 Був у лісі не один місяць — на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка

16:42 Блохін розкрив деталі святкування свого 72-річчя

16:39 ВЛК для призовника, щоб влаштуватися на роботу — чи потрібно це

Ексклюзив

16:34 Що може зробити Байден для України до Трампа, — думка Чернєва

16:33 Окупанти посилюють кордони з Україною засобами РЕБ — фото

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі