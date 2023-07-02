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Транспортировка зерна Дунаем из портов Одесчины подорожает: в чем причина

2 июля 2023 17:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Транспортировка зерна Дунаем из портов Одесщины подорожает
Порт на Дунае. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ставки фрахта на перевозку агропродукции из портов Рени и Измаил и румынскую Констанцу выросли. Это связано с повышенным спросом на это транспортное сообщение.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской зерновой ассоциации.

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По информации УЗА, вторую неделю подряд ставки на перевозку пшеницы и кукурузы выросли на 3 евро/тонна и по состоянию на 2 июля 2023 достигли 28 евро/тонна. В то время ставки на перевозку рапса и ячменя баржами на Констанцу остались на уровне прошлой недели — 35 евро/тонна.

Перевозка "коастерами":

  • перевозка зерна из дунайских портов в направлении Мармары, сейчас составляют 28 долларов/тонна против 27-28 долларов/тонна на прошлой неделе;
  • перевозки в восточное Средиземноморье составляют 38 долларов/тонна против 37-39 долларов/тонна неделей ранее;
  • перевозки к восточному побережью Италии составляют 44 доллара/тонна против 44-46 долларов/тонна;
  • перевозки гранулированного и негранулированного подсолнечника в Мармару снизились на 2 доллара/тонна — до 38 долларов/тонна и 40 долларов/тонна соответственно.

Что происходит на рынке зерна

Основными проблемами украинских аграриев являются фактическая блокировка Россией "зернового коридора" и запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Так, по словам главы Аграрного союза Украины Геннадия Новикова, ущерб от запрета импорта украинского зерна и из-за блокирования Россией "зернового коридора" могут достигать миллиардов долларов США.

Напомним, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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