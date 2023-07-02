Транспортування зерна Дунаєм з портів Одещини здорожчає

Порт на Дунаї. Фото: АМПУ

Ставки фрахту на перевезення агропродукції з портів Рені та Ізмаїл та румунську Констанцу зросли. Це пов'язано з підвищеним попитом цього транспортного сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі Української зернової асоціації.

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За інформацією УЗА, другий тиждень поспіль ставки на перевезення пшениці та кукурудзи зросли на 3 євро/тонна і станом на 2 липня 2023 року досягли 28 євро/тонна. У той час ставки на перевезення ріпаку та ячменю баржами на Констанцу залишилися на рівні минулого тижня — 35 євро/тонна.

Перевезення "коастерами":

перевезення зерна з дунайських портів у напрямку Мармари зараз становлять 28 доларів/тонна проти 27-28 доларів/тонна минулого тижня;

перевезення до східного Середземномор’я вони становлять 38 доларів/тонна проти 37-39 доларів/тонна тижнем раніше;

перевезення до східного узбережжя Італії становлять 44 долари/тонна проти 44-46 доларів/тонна;

перевезення гранульованого та негранульованого соняшнику до Мармари знизилися на 2 долари/тонна — до 38 доларів/тонна та 40 доларів/тонна відповідно.

Що відбувається на ринку зерна

Наразі основними проблемами українських аграріїв є фактичне блокування Росією "зернового коридора" та заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до таких країн, як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина.

Так, за словами голови Аграрного союзу України Геннадія Новікова, збитки від заборони імпорту українського зерна та через блокування Росією "зернового коридору" можуть сягати мільярдів доларів США.

Нагадаємо, що Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня. Таку заяву зробив угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.