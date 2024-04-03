Транзитная дорога: что знать военнообязанным о пересечении границы на Паланке

Пункт пропуска Маяки — Паланка — Удобное. Фото: Палинчак Михаил/POOL/УНИАН

Ситуация с пропуском мужчин через транзитную зону в Паланке снова ухудшается. Попасть в Бессарабию военнообязанным практически невозможно без дополнительных разрешений. Но все же проехать через границу можно.

О том, как такие случаи регламентируются законодательством, журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским адвокатом Алексеем Шалару.

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Пересечение транзитной границы — что говорит законодательство

С середины февраля ГНСУ приступила к использованию реестра "Оберіг", чтобы усилить противодействие незаконному выезду за границу. Это решение помогло разоблачить поддельные документы о выезде. Однако сейчас бывают случаи, когда мужчинам отказывают в пересечении границы из-за нехватки документов в "Оберіг".

"Недавно я разговаривал с волонтером, который пытался выехать через границу Паланку. Он был исключен из учета, имел все соответствующие документы. А на Паланке проверяли через базу данных "Оберіг", и оказалось, что в ней мужчину не исключили из учета. Поэтому могут быть такие случаи, и человек может думать, что он исключен, и поехать. А там его будет ждать сюрприз. Обязательно перед поездкой надо проверить все документы", — сказал юрист Алексей Шалару.

Алексей Шалару о пересечении границы. Фото: Новини.LIVE

Законность действий пограничников

Адвокат отмечает, что случаи отказа в пересечении границы исключенным из военного учета мужчинам остаются. Но обязательно нужно просить его в письменном виде с указанием причины этого отказа. После чего человек может оспорить данное решение в суде.

"В каждом ТЦК есть круглосуточный дежурный, у которого можно уточнить любой спорный момент. Если этот представитель подтверждает факт исключения из учета, а человека все равно не пропускают, я считаю, что это незаконно. И письменный отказ нужно обжаловать в суде", — добавляет правозащитник.

Правозащитник о действиях пограничников. Фото: Новини.LIVE

Документы для пересечения границы

Следует отметить, что в настоящее время в законодательстве не внесены изменения о транзитном пересечении границы, в частности, это касается пункта пропуска Маяки — Паланка — Удобное, объединяющего две части Одесского региона. Для этого требуется только паспорт гражданина Украины. Однако Алексей Шалару отмечает, что пограничники опираются на внутренние документы, поступающие от руководства, поэтому часть мужчин призывного возраста не пропускают через КПП.

Какие документы нужны:

регистрация по месту жительства;

нотариально заверенное приглашение или вызов;

право на собственность движимым/недвижимым имуществом.

"Каждый раз придумывается новая ситуация. Я считаю, что это незаконно. Согласно законодательству Украины, для транзитной зоны необходим только паспорт гражданина Украины", — отмечает адвокат.

Юрист Шалару о необходимых документах. Фото: Новини.LIVE

В то же время он отмечает, что таких случаев при транзитном пересечении стало меньше. А вот проверки на государственной границе наоборот ужесточились.

Куда обращаться

В случае отказа в пересечении транзитного отрезка дороги необходимо обратиться на:

горячую линию ГНСУ;

вызвать полицию;

обратиться к правозащитнику.

В случае, если реакции не будет, можно обратиться за оглаской к средствам СМИ, говорит Шалару.

Что делать туристам до пересечения Бессарабии

В этом сезоне в Бессарабии может прибавиться посетителей, ведь в ГНСУ разработали схему относительно туристических туров. Владельцы бизнеса должны заранее передать пограничникам списки людей, которые должны посетить регион, с фамилиями и датами пребывания.

"Нужно, чтобы люди знали, что так можно приехать. Это работает, если люди едут раньше времени и проблем не должно быть", — отмечает правозащитник Алексей Шалару.

Правозащитник о туристическом бизнесе. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что такая процедура будет действовать только при предварительной регистрации. То есть со спонтанным туризмом могут быть проблемы, особенно если мужчина не будет иметь с собой военно-учетных документов.

Новые правила

В конце марта пограничники Белгород-Днестровского отряда начали выдавать разрешения на пересечение границы через Паланку. Для того чтобы выехать в транзитную зону, мужчина призывного возраста должен обратиться за этим документом:

для представления обращений в письменной форме (лично или почтой): 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14.

для обращений в электронной форме:

е-mail: [email protected]

е-mail: [email protected] для получения дополнительной информации по получению разрешений просим обращаться по телефону: (04849)-6-01-98.

В то же время это разрешение не нужно людям, которые постоянно проживают на юге региона или занимаются перевозками груза. Подробности читайте в материале.