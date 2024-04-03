Транзитна дорога: що знати військовозобов'язаним про перетин кордону на Паланці

Пункт пропуску Маяки — Паланка — Удобне. Фото: Палінчак Михайло/POOL/УНІАН

Ситуація з пропуском чоловіків через транзитну зону у Паланці знову погіршується. Наразі потрапити до Бессарабії військовозобов'язаним практично неможливо без додаткових дозволів. Але все ж таки проїхати через кордон можливо.

Про те, як такі випадки регламентуються законодавством, журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським адвокатом Олексієм Шалару.

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З середини лютого ДПСУ розпочала використовувати реєстр "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон. Це рішення допомогло викрити підроблені документи про виїзд. Проте зараз досі зустрічаються випадки, коли чоловікам відмовляють у перетині кордону через брак документів у "Оберезі".

"Нещодавно я розмовляв з волонтером, який намагався виїхати через кордон Паланку. Він був виключений з обліку, мав усі відповідні документи. А на Паланці перевіряли через базу даних "Оберіг" і виявилося, що у ній чоловіка не виключили з обліку. Тому можуть бути такі випадки і людина може думати, що вона виключена, поїхати. А там на неї чекатиме сюрприз. Обовʼязково перед поїздкою треба перевірити усі документи", — сказав юрист Олексій Шалару.

Олексій Шалару про перетин кордону. Фото: Новини.LIVE

Законність дій прикордонників

Адвокат зазначає, що випадки відмови у перетині кордону виключеним з військового обліку чоловікам залишаються. Але обовʼязково треба просити її у письмовому вигляді з указанням причини цієї відмови. Після чого людина може оскаржити це рішення у суді.

"У кожному ТЦК є цілодобовий черговий, у якого можна уточнити будь-який спірний момент. Якщо цей представник підтверджує факт виключення з обліку, а людину все одно не пропускають, я вважаю, що це незаконно. І письмову відмову треба оскаржувати в суді", — додає правозахисник.

Правозахисник про дії прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Документи для перетину кордону

Слід зазначити, що наразі у законодавстві не відбулося змін щодо транзитного перетину кордону, зокрема це стосується пункту пропуску Маяки — Паланка — Удобне, який поєднує дві частини Одеського регіону. Для цього потрібен лише паспорт громадянина України. Проте Олексій Шалару наголошує, що прикордонники спираються на внутрішні документи, які надходять від керівництва, тому частину чоловіків призовного віку не пропускають через КПП.

Які документи потрібні:

реєстрація за місцем проживання;

нотаріально завірене запрошення або виклик;

право на власність рухомим/нерухомим майном.

"Щоразу придумується нова ситуація. Я вважаю, що це незаконно. Згідно з законодавством України, для транзитної зони необхідний лише паспорт громадянина України", — зазначає адвокат.

Юрист Шалару про необхідні документи. Фото: Новини.LIVE

Водночас він наголошує, що таких випадків у разі транзитного шляху поменшало. А от перевірки на державному кордоні навпаки посилили.

Куди звертатися

У разі відмови у перетині транзитного відрізка дороги необхідно звернутися на:

гарячу лінію ДПСУ;

викликати поліцію;

звернутися до правозахисника.

У разі, якщо реакції не буде, можна звернутися за розголосом до засобів ЗМІ, каже Шалару.

Що робити туристам до перетину Бессарабії

Цього сезону на Бессарабії може побільшати відвідувачів, адже у ДПСУ розробили схему щодо туристичних турів. Власники бізнесу мають завчасно передати прикордонникам списки людей, які мають відвідати регіон, з прізвищами та датами перебування.

"Потрібно, щоб люди знали, що так можна приїхати. Це працює, якщо люди їдуть завчасно, і проблем не повинно бути", — наголошує правозахисник Олексій Шалару.

Правозахисник про туристичний бізнес. Фото: Новини.LIVE

Наголосимо, що така процедура діятиме лише у разі попередньої реєстрації. Тобто зі спонтанним туризмом можуть бути проблеми, особливо, якщо чоловік не матиме з собою військово-облікових документів.

Нові правила

Наприкінці березня прикордонники Білгород-Дністровського загону почали видавати дозволи на перетин кордону через Паланку. Для того, щоб виїхати у транзитну зону, чоловік призовного віку повинен звернутися за цим документом до:

для подання звернень у письмовій формі (особисто або поштою): 67707, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 14.

для звернень в електронній формі:

е-mail: [email protected]

е-mail: [email protected] для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів просимо звертатися за телефоном: (04849)-6-01-98.

Водночас цей дозвіл не потрібен людям, які постійно проживають на півдні регіону або займаються перевезеннями вантажу. Деталі читайте у матеріалі.