Пробки на трассе Одесса — Рени: что известно о ситуации на границе

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Утром 9 ноября на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся к южным границам с Молдовой и Румынией, вынуждены стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров. Основные места пробок — КПП Паланка, Старокозачье и Орловка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Паланку и Старокозачье

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую, интенсивность задержек.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаила, движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Напомним, по данным Carfast Express, за 2024 год в нашу страну ввезено более 53 000 автомобилей из США. Также на украинском авторынке увеличилось количество предложений подержанных автомобилей по цене до 2000 долларов.