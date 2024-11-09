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Трасса Одесса-Рени — какая ситуация с очередями на границах

9 ноября 2024 09:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени: что известно о ситуации на границе
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 9 ноября на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся к южным границам с Молдовой и Румынией, вынуждены стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров. Основные места пробок — КПП Паланка, Старокозачье и Орловка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Паланку и Старокозачье

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Затор в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую, интенсивность задержек.

Затор к Староказачьему
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаила, движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Затор в Рени
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Напомним, по данным Carfast Express, за 2024 год в нашу страну ввезено более 53 000 автомобилей из США. Также на украинском авторынке увеличилось количество предложений подержанных автомобилей по цене до 2000 долларов.

пробки Одесса очереди на границе Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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