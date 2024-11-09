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Траса Одеса-Рені — яка ситуація з чергами на кордонах

9 листопада 2024 09:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені: що відомо про ситуацію на кордоні
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зранку 9 листопада на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, які прямують до південних кордонів з Молдовою та Румунією, змушені стояти у чергах, що розтягнулися на кілька кілометрів. Основні місця заторів — КПП Паланка, Старокозаче та Орлівка.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки та Старокозачого

За даними сервісу, на ділянках дороги до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну, інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл, рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні, — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Нагадаємо, за даними Carfast Express, протягом 2024 року в нашу країну ввезено понад 53 000 автомобілів з США. Також на українському авторинку збільшилася кількість пропозицій вживаних автомобілів за ціною до 2000 доларів.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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