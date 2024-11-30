Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение
По состоянию на утро субботы, 30 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской и румынской границ наблюдаются пробки . Кроме этого, есть очереди и на контрольно-пропускных пунктах.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps .
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП, что в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска есть очереди.
Кроме этого, все "застыло" в очередях и на пропускном пункте "Старокозачее - Тудора". Участок до границы полностью "красный".
Пробки в Румынию
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
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