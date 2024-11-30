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Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение

30 ноября 2024 10:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы, 30 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской и румынской границ наблюдаются пробки . Кроме этого, есть очереди и на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps .

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП, что в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Кроме этого, все "застыло" в очередях и на пропускном пункте "Старокозачее - Тудора". Участок до границы полностью "красный".

Трасса Одесса-Рени — в направлении границ заметное усложнение движения - фото 2
Дорога к границе. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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09:48 Россия вывела в Черное море носители "Калибров" — что известно

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