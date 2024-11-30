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Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху

30 листопада 2024 10:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 30 листопада на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються затори. Окрім цього є черги й на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП, що в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Окрім цього, все "застигло" в чергах і на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Ділянка до кордону повністю "червона". 

Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху - фото 2
Дорога до кордону. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

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Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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