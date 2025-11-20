Пробки на трассе Одесса-Рени 20 ноября: актуальная информация об ограничении движения

Машины на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 20 ноября, движение транспорта на трассе Одесса-Рени в направлении государственной границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На некоторых участках маршрута наблюдаются задержки и временные ограничения движения. Водителям рекомендуют заранее планировать свой путь, учитывая возможные задержки на дороге.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей. Самая большая очередь сейчас образовалась на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе может достигать почти полтора часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки после прохождения КПП "Орловка" остается затрудненным вплоть до КПП "Паланка". После пересечения границы с Молдовой задержек и пробок не наблюдается. Время ожидания на проезд до пункта пропуска на Дунае составляет примерно 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, впрочем после прохождения пункта пропуска дорога становится свободной и не вызывает очередей или задержек. Общая продолжительность поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный путь, который преимущественно будет пролегать через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

