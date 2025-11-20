Видео
Україна
Видео

Трасса Одесса-Рени стоит — в Молдову не проехать

Трасса Одесса-Рени стоит — в Молдову не проехать

Дата публикации 20 ноября 2025 14:17
обновлено: 14:38
Пробки на трассе Одесса-Рени 20 ноября: актуальная информация об ограничении движения
Машины на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 20 ноября, движение транспорта на трассе Одесса-Рени в направлении государственной границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На некоторых участках маршрута наблюдаются задержки и временные ограничения движения. Водителям рекомендуют заранее планировать свой путь, учитывая возможные задержки на дороге.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей. Самая большая очередь сейчас образовалась на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе может достигать почти полтора часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки после прохождения КПП "Орловка" остается затрудненным вплоть до КПП "Паланка". После пересечения границы с Молдовой задержек и пробок не наблюдается. Время ожидания на проезд до пункта пропуска на Дунае составляет примерно 4 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, впрочем после прохождения пункта пропуска дорога становится свободной и не вызывает очередей или задержек. Общая продолжительность поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный путь, который преимущественно будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие подержанные гибридные авто следует избегать. Также мы писали о том, каким средством не следует чистить приборную панель.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
