Дата публікації: 20 листопада 2025 14:17
Оновлено: 14:17
Затори на трасі Одеса–Рені 20 листопада: актуальна інформація про обмеження руху
Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 20 листопада, рух транспорту на трасі Одеса–Рені у напрямку державного кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На деяких ділянках маршруту спостерігаються затримки та тимчасові обмеження руху. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій шлях, враховуючи можливі затримки на дорозі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном. Найбільша черга наразі утворилася на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону може сягати майже півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки після проходження КПП "Орлівка" залишається ускладненим аж до КПП "Паланка". Після перетину кордону з Молдовою затримок та заторів не спостерігається. Час очікування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить приблизно 4 години. 

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, втім після проходження пункту пропуску дорога стає вільною і не викликає черг чи затримок. Загальна тривалість поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний шлях, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які вживані гібридні авто варто уникати. Також ми писали про те, яким засобом не варто чистити приладову панель.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
