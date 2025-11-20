Затори на трасі Одеса–Рені 20 листопада: актуальна інформація про обмеження руху

Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 20 листопада, рух транспорту на трасі Одеса–Рені у напрямку державного кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На деяких ділянках маршруту спостерігаються затримки та тимчасові обмеження руху. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій шлях, враховуючи можливі затримки на дорозі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном. Найбільша черга наразі утворилася на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону може сягати майже півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки після проходження КПП "Орлівка" залишається ускладненим аж до КПП "Паланка". Після перетину кордону з Молдовою затримок та заторів не спостерігається. Час очікування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить приблизно 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, втім після проходження пункту пропуску дорога стає вільною і не викликає черг чи затримок. Загальна тривалість поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний шлях, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

