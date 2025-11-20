Затори на трасі Одеса–Рені 20 листопада: актуальна інформація про обмеження руху

Траса Одеса-Рені стоїть — до Молдови не проїхати
У четвер, 20 листопада, рух транспорту на трасі Одеса–Рені у напрямку державного кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На деяких ділянках маршруту спостерігаються затримки та тимчасові обмеження руху. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій шлях, враховуючи можливі затримки на дорозі.
Затори до Молдови
На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном. Найбільша черга наразі утворилася на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону може сягати майже півтори години.
Затори до Орлівки
Рух у напрямку Орлівки після проходження КПП "Орлівка" залишається ускладненим аж до КПП "Паланка". Після перетину кордону з Молдовою затримок та заторів не спостерігається. Час очікування на проїзд до пункту пропуску на Дунаї становить приблизно 4 години.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, втім після проходження пункту пропуску дорога стає вільною і не викликає черг чи затримок. Загальна тривалість поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний шлях, який переважно пролягатиме через територію Молдови.
