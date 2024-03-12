Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Надо быть осторожными — в Одессе завтра объявили штормовое предупреждение arrow

Надо быть осторожными — в Одессе завтра объявили штормовое предупреждение

12 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Надо быть осторожными — в Одессе завтра объявили штормовое предупреждение
Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На завтра, 13 марта, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 17 м/с. В то же время синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Штормовое предупреждение в Одессе и области

В мэрии отмечают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" — говорится в сообщении.

Минная опасность

В мэрии отмечают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщить по номеру 102.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что одним из самых страшных явлений для водителей является туман. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте советам опытных автомобилистов.

Также мы писали, с наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.

Одесса
Черное море
непогода
Укргидрометцентр
Новости Одессы
мина
ветер
опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше