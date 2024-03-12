Надо быть осторожными — в Одессе завтра объявили штормовое предупреждение

Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 13 марта, в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 17 м/с. В то же время синоптики прогнозируют преимущественно солнечный день, без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Штормовое предупреждение в Одессе и области

В мэрии отмечают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

"Пешеходы, будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора. В темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде!" — говорится в сообщении.

Минная опасность

В мэрии отмечают, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщить по номеру 102.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что одним из самых страшных явлений для водителей является туман. Лучше избегать вождения в это время, но если жизненная ситуация заставляет садиться за руль, следуйте советам опытных автомобилистов.



Также мы писали, с наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.