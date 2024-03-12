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Треба бути обережними — в Одесі на завтра оголосили штормове попередження

12 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Треба бути обережними — в Одесі на завтра оголосили штормове попередження
Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На завтра, 13 березня, в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються пориви південно-східного вітру до 17 м/с. Водночас синоптики прогнозують переважно сонячний день, без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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У мерії зазначають, що через погіршення погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області. 

"Пішоходи, будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. У темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі!" — йдеться у повідомленні. 

Мінна небезпека 

У мерії зазначають, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхне дрейфування вздовж узбережжя. 

У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомити за номером 102.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що одним із найстрашніших явищ для водіїв є туман. Краще уникати водіння в цей час, але якщо життєва ситуація змушує сідати за кермо, дотримуйтеся порад досвідчених автомобілістів.

Також ми писали, з настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.

Одеса
Чорне море
негода
Укргідрометцентр
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