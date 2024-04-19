Надо достать портативные зарядки — у кого из одесситов не будет света до вечера

Повербанк заряжает смартфон. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 19 апреля, большая часть одесситов осталась без света до вечера из-за ремонта на электросетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4 – 105;

Дубовая Роща, 30 – 57;

Лигинская (Макаренко), 1 – 33;

Писарева, 28 – 40;

Равенства, 88 – 104, 195;

пров. 1-й Равенства, 90;

пров. Абрикосовая, 1 – 29;

пров. Равенства, 92;

Дубовая Роща, 2 – 49;

Фонтанская дорога, 106/37,40;

пров. Янтарный, 6 – 8;

ул. Тимирязева, 34.

Ильфа и Петрова, 21, 23;

Ак. Глушко, 17, 19, 21;

Вторая, 20;

Василия Симоненко, 2А.

Центральный РЭС :

1-я Степная, 1 – 40А;

Ференца Листа (Елина), 1 – 9, 32 – 65;

Армейская, 8;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 – 63;

М. Малиновского, 79 – 152;

Йозефа Прибика (Минская), 7 – 30;

Спартаковская, 6 – 63;

Фонтанская дорога, 9, 15 (все корп);

Композитора Лятошинского (Перепечка), 15 – 37;

7-я Степная, 20, 20/корп.1, 22;

Гранатная, 1 – 25;

Апрельская, 1 – 19;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1 – 22, 69, 60, 50, 72, 79;

Граничная, 3 – 38;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2 – 10;

Маршала Бабаджаняна, 30 – 54;

пер. Гранатный, 2 – 8;

пер. Граничный, 1 – 15, 25, 29, 35;

пер. Короткое, 2 – 4;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1 – 4;

пер. Парашютный, 1,1Б;

пер. Спартаковский, 25;

пер. Туристический, 2 – 12;

Святослава Рихтера, 8 – 42;

Сегедская, 16 – 23;

Сельская, 7 – 34;

Текстильщиков, 1 – 14;

Татьяны Тесс, 60А;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 8 – 19.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12;

Державина 2а, 11 – 17, 164;

Донецкая, 1, 5 – 25;

Капитана Кузнецова, 3 – 14;

Керченская, 27 – 62;

Кишиневская, 2 – 20, 24;

Котлеевская (Ломоносова), 10 – 12, 20;

Вот. Головатого, 64 – 77, 96;

Ростовская, 20, 21, 39, 54, 59, 64;

Черноморского Казачества, 95, 97;

пер. 1-й Керченский, 3 – 11;

пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6;

пер. Державина, 1 – 27;

просп. Добровольского, 52.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов, и цены могут быть пересмотрены.