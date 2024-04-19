Треба дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде світла до вечора
Сьогодні, 19 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 30-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Писарева, 28-40;
- Рівності, 88-104, 195;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- пров. Рівності, 92;
- Дубовий Гай, 2-49;
- Фонтанська дорога, 106/37,40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- вул. Тімірязєва, 34.
- Ільфа і Петрова, 21, 23;
- Ак. Глушка, 17, 19, 21;
- Друга, 20;
- Василя Симоненка, 2А.
Центральний РЕМ:
- 1-а Степова, 1 – 40А;
- Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 32 – 65;
- Армійська, 8;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 – 63;
- М. Малиновського, 79 – 152;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 30;
- Спартаківська, 6 – 63;
- Фонтанська дорога, 9, 15 (всі корп);
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 – 37;
- 7-а Степова, 20, 20/корп.1, 22;
- Гранатна, 1 – 25;
- Квітнева, 1 – 19;
- Ближні Млини (Кондренка), 1 – 22, 69, 60, 50, 72, 79;
- Кордонна, 3 – 38;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;
- Маршала Бабаджаняна, 30 – 54;
- пров. Гранатний, 2 – 8;
- пров. Кордонний, 1 – 15, 25, 29, 35;
- пров. Короткий, 2 – 4;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1 – 4;
- пров. Парашутний, 1,1Б;
- пров. Спартаківський, 25;
- пров. Туристський, 2 – 12;
- Святослава Ріхтера, 8 – 42;
- Сегедська, 16 – 23;
- Сільська, 7 – 34;
- Текстильників, 1 – 14;
- Тетяни Тесс, 60А;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 8 – 19.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- Державіна 2а, 11 – 17, 164;
- Донецька, 1, 5 – 25;
- Капітана Кузнєцова, 3 – 14;
- Керченська, 27 – 62;
- Кишинівська, 2 – 20, 24;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10 – 12, 20;
- От. Головатого, 64 – 77, 96;
- Ростовська, 20, 21, 39, 54, 59, 64;
- Чорноморського Козацтва, 95, 97;
- пров. 1-й Керченський, 3 – 11;
- пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;
- пров. Державіна, 1 – 27;
- просп. Добровольського, 52.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.
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