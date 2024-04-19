Треба дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде світла до вечора

Повербанк заряджає смартфон. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 19 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 30-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Писарева, 28-40;

Рівності, 88-104, 195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1-29;

пров. Рівності, 92;

Дубовий Гай, 2-49;

Фонтанська дорога, 106/37,40;

пров. Янтарний, 6-8;

вул. Тімірязєва, 34.

Ільфа і Петрова, 21, 23;

Ак. Глушка, 17, 19, 21;

Друга, 20;

Василя Симоненка, 2А.

Центральний РЕМ:

1-а Степова, 1 – 40А;

Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 32 – 65;

Армійська, 8;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 – 63;

М. Малиновського, 79 – 152;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 30;

Спартаківська, 6 – 63;

Фонтанська дорога, 9, 15 (всі корп);

Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 – 37;

7-а Степова, 20, 20/корп.1, 22;

Гранатна, 1 – 25;

Квітнева, 1 – 19;

Ближні Млини (Кондренка), 1 – 22, 69, 60, 50, 72, 79;

Кордонна, 3 – 38;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;

Маршала Бабаджаняна, 30 – 54;

пров. Гранатний, 2 – 8;

пров. Кордонний, 1 – 15, 25, 29, 35;

пров. Короткий, 2 – 4;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1 – 4;

пров. Парашутний, 1,1Б;

пров. Спартаківський, 25;

пров. Туристський, 2 – 12;

Святослава Ріхтера, 8 – 42;

Сегедська, 16 – 23;

Сільська, 7 – 34;

Текстильників, 1 – 14;

Тетяни Тесс, 60А;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 8 – 19.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

Державіна 2а, 11 – 17, 164;

Донецька, 1, 5 – 25;

Капітана Кузнєцова, 3 – 14;

Керченська, 27 – 62;

Кишинівська, 2 – 20, 24;

Котлєєвська (Ломоносова), 10 – 12, 20;

От. Головатого, 64 – 77, 96;

Ростовська, 20, 21, 39, 54, 59, 64;

Чорноморського Козацтва, 95, 97;

пров. 1-й Керченський, 3 – 11;

пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;

пров. Державіна, 1 – 27;

просп. Добровольського, 52.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.