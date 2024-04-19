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Треба дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде світла до вечора

19 квітня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Треба дістати портативні зарядки — у кого з одеситів не буде світла до вечора
Повербанк заряджає смартфон. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 19 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 30-57;
  • Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • Писарева, 28-40;
  • Рівності, 88-104, 195;
  • пров. 1-й Рівності, 90;
  • пров. Абрикосовий, 1-29;
  • пров. Рівності, 92;
  • Дубовий Гай, 2-49;
  • Фонтанська дорога, 106/37,40;
  • пров. Янтарний, 6-8;
  • вул. Тімірязєва, 34.
  • Ільфа і Петрова, 21, 23;
  • Ак. Глушка, 17, 19, 21;
  • Друга, 20;
  • Василя Симоненка, 2А.

Центральний РЕМ:

  • 1-а Степова, 1 – 40А;
  • Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 32 – 65;
  • Армійська, 8;
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 – 63;
  • М. Малиновського, 79 – 152;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 30;
  • Спартаківська, 6 – 63;
  • Фонтанська дорога, 9, 15 (всі корп);
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 15 – 37;
  • 7-а Степова, 20, 20/корп.1, 22;
  • Гранатна, 1 – 25;
  • Квітнева, 1 – 19;
  • Ближні Млини (Кондренка), 1 – 22, 69, 60, 50, 72, 79;
  • Кордонна, 3 – 38;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;
  • Маршала Бабаджаняна, 30 – 54;
  • пров. Гранатний, 2 – 8;
  • пров. Кордонний, 1 – 15, 25, 29, 35;
  • пров. Короткий, 2 – 4;
  • пров. Малиновський, 7;
  • пров. Мостовий, 1 – 4;
  • пров. Парашутний, 1,1Б;
  • пров. Спартаківський, 25;
  • пров. Туристський, 2 – 12;
  • Святослава Ріхтера, 8 – 42;
  • Сегедська, 16 – 23;
  • Сільська, 7 – 34;
  • Текстильників, 1 – 14;
  • Тетяни Тесс, 60А;
  • Тіниста, 9/корп.12;
  • Туристська, 8 – 19.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;
  • Державіна 2а, 11 – 17, 164;
  • Донецька, 1, 5 – 25;
  • Капітана Кузнєцова, 3 – 14;
  • Керченська, 27 –  62;
  • Кишинівська, 2 – 20, 24;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10 – 12, 20;
  • От. Головатого, 64 – 77, 96;
  • Ростовська, 20, 21, 39, 54, 59, 64;
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97;
  • пров. 1-й Керченський, 3 – 11;
  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6;
  • пров. Державіна, 1 – 27;
  • просп. Добровольського, 52.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

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