Нужно подождать с выездом заграницу — пробки на дорогах Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на вечер, 8 марта, наблюдаются значительные пробки на нескольких участках. До Молдавских границ существует скопление машин на выезде из областного центра. На юге региона наблюдаются пробки, однако они не оказывают существенного влияния на время путешествия в Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также большие скопления машин в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 12 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится в пятницу вечером около 4 часов 30 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, в Украине почти каждый день меняются цены на топливо. На пятницу, 8 марта, цены на бензин, дизтопливо и автогаз на украинских АЗС несколько выросли. При этом увеличилась стоимость почти всех видов горючего. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цены на него выросли в среднем на 14 копеек.



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