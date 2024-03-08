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Треба почекати з виїздом закордон — затори на дорогах Одещини

8 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Треба почекати з виїздом закордон — затори на дорогах Одещини
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на вечір, 8 березня, спостерігаються значні затори на декількох ділянках. До Молдовських кордонів наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру. На півдні регіону спостерігаються затори, проте вони несуттєво впливають на час подорожі до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також великів скупчення машин у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин. 

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме в п'ятницю ввечорі близько 4 годин 30 хвилин. 

Треба почекати з виїздом закордон — затори на дорогах Одещини - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

 Нагадаємо, в Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на п'ятницю, 8 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього зросли в середньому на 14 копійок.

Також ми писали, як навесні позбутися неприємного запаху в автомобілі. Немає нічого приємнішого за запах нового автомобіля. Але з часом залишки їжі, випадково розлиті напої, сигаретний дим, наслідки перевезення домашніх тварин створюють неприємну гаму запахів, яких буває дуже важко позбутися.

Ми також розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Відповідь може збити з пантелику, адже вона залежить від умов експлуатації машини та звичок водіння конкретного автовласника.

Одеса
Молдова
КПП
дороги
Одеська область
затори
автомобіль
черги
Румунія

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