Треба почекати з виїздом закордон — затори на дорогах Одещини

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на вечір, 8 березня, спостерігаються значні затори на декількох ділянках. До Молдовських кордонів наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру. На півдні регіону спостерігаються затори, проте вони несуттєво впливають на час подорожі до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також великів скупчення машин у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме в п'ятницю ввечорі близько 4 годин 30 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, в Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на п'ятницю, 8 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціни на нього зросли в середньому на 14 копійок.



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