В семье или с собакой: как одесситы отмечают день влюбленных.

Война внесла свои коррективы в празднование

Традиционный день святого Валентина не проходил без букетов и подарков. Праздничные витрины, акции и распродажи — вроде бы все как всегда, вот только ажиотажа нет.

Будут ли отмечать день влюбленных одесситы и дарить подарки своим половинкам, узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Это обычный день"

Праздничное настроение дня всех влюбленных разделяют не все одесситы. К примеру, Сергей уверяет, что для него это обычный день в году, и изменять ежедневным ритуалам не планирует.

"Не буду, никак. Дома буду, наверное, вечером. Потому что это обычный день. Да нет настроения для праздника. Любого. С собакой погуляю. Утром зарядиться и работать", — рассказал мужчина.

Одесситка Нина также сначала отказалась от идеи отмечать день святого Валентина. Однако быстро мнение изменила и даже посоветовало, какие можно подарки подобрать.

"Мне 73 года, я бы с удовольствием, но уже, пожалуй, не буду. У меня мужу 82, может, буду отмечать с ним. Знаете, это такое сложное понятие, потому что, может, кому-то на хлеб не хватает. Надо что-то индивидуально выбирать. Кого-то надо согреть горячим чаем, а кому-то подарить хороший дух или любовь", — добавила одесситка Нина.

"Свободна, как Украина"

Основная причина у тех, мимо кого праздник пройдет стороной, банальна — нет второй половинки. Так что лишний раз напоминать себе об этом не очень-то и хочется. Но девушки не отчаиваются.

"Во-первых, у меня нет второй половинки. Во-вторых, у меня зал. Я не буду отмечать. Это для меня обычный день. Не знаю, можно пойти куда-то, отдохнуть, просто пообщаться. Потому что сейчас это самое важное. Так мало дней, все постоянно в заботах. Нет времени, чтобы просто поговорить, попить чаю или кофе", — рассказала Виктория.

"На работе планирую провести этот день, без празднования. Несмотря на то, что в стране война, я думаю, любовь и положительные эмоции делают нас счастливыми. Однако я свободна, как Украина", — с улыбкой говорит Ангелина, которая приехала из Черкасс.

"Надо жить дальше"

Большинство одесситов и гостей города все же заряжены позитивом в ожидании праздника, советуют, что можно подарить любимым. А некоторые уже сделали себе подарок.

"Мы из Днепропетровской области приехали погулять, отдохнуть и по рабочим вопросам. Проведем эти дни в отпуске. Надо отвлекаться, к тому же у нас ребенок. Он не должен всего этого видеть. Стараемся менять обстановку", — поделился Руслан из Днепра.

"Обязательно. Потому что мы все влюблены, без любви жить невозможно, любовь — это все! Я хотела подарить своей дочери собаку корги. Она очень хочет эту породу, но пока не могу. Поэтому я подарю ей надежду на то, что у нее будет собачка. Все нужно, что несет нам позитив, радость, это нужно впускать в нашу жизнь, конечно", — рассказала Наталья из Черкасс.

Такого же мнения одесситка Василиса, бегающая по магазинам в поиске нужного презента. Девушка уверяет, что главное в этот день — эмоции.

"Я считаю, что это еще один повод порадовать свою половинку, поэтому да, я буду праздновать. Если это мужчине, то это поездка по Украине, потому что за границу выезжать нельзя. А для девушек там целый список, начиная с цветов, заканчивая украшениями, техникой. Мы все равно должны жить, несмотря ни на что. Если мы не будем делать себя счастливыми, у нас нет будущего. Это дает нам сил", — рассказала Василиса.

Ну, а главный вывод — это любить своих родных и близких, делать им подарки независимо, есть праздник или нет. Ведь сейчас как никогда всем нужно внимание.